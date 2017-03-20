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Çeşme'de 105 sığınmacı yakalandı

Çeşme'den yasa dışı yollarla Sakız Adası'na kaçmaya çalışan sığınmacılardan 50'si denizde, 55'i de karada kaçma hazırlığı yaparken yakalandı

20.03.2017 - 09:39
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Devriye görevi yapan TCSG 24 Sahil Güvenlik gemisi, Dalyan Uç Burun açıklarında, gece 02.00 sıralarında bir şişme bot belirledi.

Sahil Güvenlik ekipleri, müdahale ederek şişme botu durdurdular. 47'si Suriye, 3 de Bangladeş uyruklu 50 sığınmacı, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme iskelesine getirildi.

Çeşme iskelesindeki çadıra alınan sığınmacılara, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından battaniye, yiyecek ve içecek dağıtıldı.

Çeşme'de 105 sığınmacı yakalandı

EKİPLERE TESLİM EDİLDİLER

İşlemlerinin tamamlanması için Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi ekiplerine teslim edilen 50 sığınmacının, ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.

Sabah 07.00 sıralarında ise Çeşme Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlik Mahallesi eski Alman Tatil köyü bölgesinde, şişme botla kaçma hazırlığı yapan 55 Suriyeli sığınmacı grubu tespit etti. Sığınmacı gruba müdahale eden jandarma ekipleri, sığınmacıları etkisiz hale getirdi. Sığınmacılar, işlemlerinin yapılabilmesi için Çeşme Jandarma Komutanlığına götürüldü. İşlemleri tamamlanan sığınmacılar İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecek.

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