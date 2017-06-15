Çeşme'de 59 kaçak yakalandı

Müdahale edilen botta, aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu Suriye uyruklu 59 kaçak yakalandı. Yakalanan grup, Çeşme İskelesi'ne getirildi.

SAHİL GÜVENLİK YİYECEK- İÇECEK DAĞITTI

Sahil güvenlik ekipleri, kaçaklara bisküvi ve meyve suyu dağıtarak ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Kaçakların can yeleklerine de imha edilmek üzere el konuldu.

BEBEKLER DİKKAT ÇEKTİ

Kaçaklar arasında bulunan 2 aylık Ali Hüseyin bebek ve 3 aylık Ahmet bebek dikkatleri çekti. Suriyeli kaçaklardan Aslan Abdülaziz, Türkiye'ye bir ay kadar önce geldiğini belirterek, Almanya'ya kaçmak için yol arayışına girdiğini anlattı. İzmir'in Basmane semtinde insan kaçakçılarıyla bağlantı kurduğunu söyleyen Abdülaziz, yurt dışına kaçabilmek için 500 dolar ödediğini belirtti.

Diğer göçmenlerle birlikte Çeşme'ye getirildiğini söyleyen Abdülaziz, şişme botla denize açıldıklarını, ancak kısa süre sonra Sahil Güvenlik botunun müdahalesiyle umutlarının yarım kaldığını ifade etti. Ailesinin 2 yıl önce Almanya'ya gittiğini de anlatan Abdülaziz, savaştan kaçtığını, amacının eşi ve çocuğuyla birlikte Almanya'daki ailesinin yanına gitmek ve orada yeni bir hayata başlamak olduğunu söyledi. Kaçakların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.































