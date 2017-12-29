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Çeşme'de 6 yat yangından etkilendi

İzmir Çeşme'deki bir yatta çıkan yangının diğer yatlara da sıçraması korkulu anlar yaşattı.

İHA | 29.12.2017 - 02:04..
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İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yat yangınında, 6 yatın yangından etkilendiği belirtildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatılırken, kundaklama ihtimali üzerinde de durulduğu bildiriliyor.

Çeşme'de yat yangını VİDEO

Çeşme'de 6 yat yangından etkilendi


KUDAKLAMA ŞÜPHESİ VAR

Alaçatı Marina’da bağlı olan bir teknede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesine rağmen diğer yatlara da sıçradı. İtfaiyenin söndürme çalışmaları sürerken, yangından etkilenen yat sayısının 6 olduğu öğrenildi.

Korkutan yat yangını ile ilgili soruşturma başlatılırken, kundaklama ihtimali üzerinde de durulduğu bildiriliyor.

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