Çeşme'de 6 yat yangından etkilendi

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yat yangınında, 6 yatın yangından etkilendiği belirtildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatılırken, kundaklama ihtimali üzerinde de durulduğu bildiriliyor.

Çeşme'de yat yangını VİDEO





KUDAKLAMA ŞÜPHESİ VAR

Alaçatı Marina’da bağlı olan bir teknede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesine rağmen diğer yatlara da sıçradı. İtfaiyenin söndürme çalışmaları sürerken, yangından etkilenen yat sayısının 6 olduğu öğrenildi.

Korkutan yat yangını ile ilgili soruşturma başlatılırken, kundaklama ihtimali üzerinde de durulduğu bildiriliyor.