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Çeşme'de 60 kaçak yakalandı

İzmir'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla ve lastik botla geçmeye çalışan 60 kaçak yakalanarak İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

07.04.2017 - 17:11
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İzmir'in Çeşme Körfezi'nde devriye görevi yürüten TCSG Dost Sahil Güvenlik gemisi, bugün saat 06.30'da, Karaabdullah Burnu açıklarında, bir lastik bot tespit etti. Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 43 Suriye, 15 Kongo, 1 Sudan ve 1 Togo uyruklu toplam 60 kaçağı yakalayarak gemiye aldı.

Çeşme'de 60 kaçak yakalandı

YİYECEK VE İÇECEK YARDIMI YAPILDI

TCSG Dost gemisindeki göçmenler, daha sonra sahil güvenlik botuyla Çeşme İskelesi'ne taşındı. Kaçaklara, Uluslararası Göç Örgütü temsilcisi tarafından yiyecek ve içecek yardımı yapıldı. Kaçakların işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.

Çeşme'de 60 kaçak yakalandı

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