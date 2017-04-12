Çeşme'de 68 kaçak yakalandı

İzmir Çeşme Körfezi'nde bu sabah devriye görevi yürüten TCSG 24 Sahil Güvenlik Botu'ndaki görevliler, Alev Adası yakınlarında bir lastik bot tespit etti.

Müdahale eden ekipler, bottaki çok sayıda kadın ve çocuğun da aralarında bulunduğu 68 kaçağı yakaladı.

Sahil Güvenlik botuna alınan 1'i Filistin, 67'si Suriye uyruklu 68 kaçak, Çeşme İskelesi'ne getirildi. Aralarında 1-2 aylık bebeklerin de bulunduğu kaçaklara, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) temsilcileri yardım malzemesi dağıttı.

Çocuklara ise giysi yardımı yapıldı. Kaçakların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri belirtildi.









