taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.162
USD
3,6836
EURO
3,9183
ALTIN
150,96
PETR
56,5300

Çeşme'de 68 kaçak yakalandı

Yunanistan'ın Sakız Adası'na lastik botla geçmeye çalışan 68 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

12.04.2017 - 10:51
  1. Haberler
  2. İç Haber

İzmir Çeşme Körfezi'nde bu sabah devriye görevi yürüten TCSG 24 Sahil Güvenlik Botu'ndaki görevliler, Alev Adası yakınlarında bir lastik bot tespit etti.

Çeşme'de 68 kaçak yakalandı

Müdahale eden ekipler, bottaki çok sayıda kadın ve çocuğun da aralarında bulunduğu 68 kaçağı yakaladı.

Çeşme'de 68 kaçak yakalandı

Sahil Güvenlik botuna alınan 1'i Filistin, 67'si Suriye uyruklu 68 kaçak, Çeşme İskelesi'ne getirildi. Aralarında 1-2 aylık bebeklerin de bulunduğu kaçaklara, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) temsilcileri yardım malzemesi dağıttı.

Çeşme'de 68 kaçak yakalandı

Çocuklara ise giysi yardımı yapıldı. Kaçakların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri belirtildi.

Çeşme'de 68 kaçak yakalandı

Çeşme'de 68 kaçak yakalandı

Çeşme'de 68 kaçak yakalandı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı: Gavur toprağında esir yaşayamam

Cumhurbaşkanı: Gavur toprağında esir yaşayamam

319
İçişleri Bakanı: Diyarbakır'daki patlama terör saldırısı

İçişleri Bakanı: Diyarbakır'daki patlama terör saldırısı

71
Yunanistan'da 14 havalimanı özelleştirildi

Yunanistan'da 14 havalimanı özelleştirildi

125
Hayati Yazıcı, Kılıçdaroğlu ile yaşadıklarını anlattı

Hayati Yazıcı, Kılıçdaroğlu ile yaşadıklarını anlattı

106
Tankın önüne çıkan adam Kılıçdaroğlu'na hesap sordu

Tankın önüne çıkan adam Kılıçdaroğlu'na hesap sordu

139
Kılıçdaroğlu 'başmuhtar' oldu

Kılıçdaroğlu 'başmuhtar' oldu

222
ANAR'ın anketinde evet önde

ANAR'ın anketinde evet önde

173
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM