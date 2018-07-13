Ege Denizi'nde mahsur kalan göçmenler kurtarıldı

Bu sabah erken saatlerinde Çeşme açıklarındaki Boğaz Adası’nda Yunanistan’ın Sakız adasına kaça yollardan geçmeye çalışan göçmenlerin mahsur kaldıkları ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler çalışma başlattı.
Bölgeye 2 helikopter ve sahil güvenlik botları gönderildi.
"34 GÖÇMENİN TAMAMI TAHLİYE EDİLMİŞTİR"
İçişleri Bakanlığı tarafıondan yapılan açıklamada, "Ada üzerinde bulunan 34 göçmenin tamamı tahliye edilmiştir. Kurtarılan göçmenlerden alınan ilk ifadelere istinaden kayıp olduğu değerlendirilen bir düzensiz göçmenin kurtarılması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir." denildi.