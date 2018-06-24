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Çeşme'de tatile sandık molası

İzmir'in Çeşme ilçesinde, tatilciler oy kullanmak için tatillerine ara verince Çeşme ve Alaçatı sokakları bomboş kaldı.

DHA | 24.06.2018 - 09:01..
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Bayram tatili ve sonrasında yaklaşık 700 bin kişiyi ağırlayan Çeşme, 24 Haziran seçimlerinde oy kullanmak için tatiline ara veren tatilciler nedeniyle boşaldı.

Çeşme'de tatile sandık molası

Bayram tatilinde yüzde yüz doluluğa ulaşan oteller büyük ölçüde boşalırken, yoğun hareketlilik yaşanan Çeşme ve Alaçatı sokakları sessizliğe büründü.

Çeşme'de tatile sandık molası

Bayram tatilinde ve hafta sonlarında yer bulmakta zorlanılan kafe, restoran ve barlarda da masalar bomboş kaldı. Çeşme'nin plajları da yaz mevsiminde alışık olunmadık bir şekilde boş kaldı. Alaçatı'daki bazı hediyelik eşya büfeleri ise tatilciler Çeşme'den ayrıldığı için dükkanlarını açmadı.

Çeşme'de tatile sandık molası

Çeşme Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yayınladığı "Kapalıyız, oy kullanmaya gittik döneceğiz. Geleceğimiz için herkesi 24 Haziran'da ikametgahında oy kullanmaya davet ediyor, sonra Çeşme'ye bekliyoruz." yazılı paylaşımın etkili olduğunu söyleyen Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, oy kullanmak için ikametgahlarına dönen tatilcilere teşekkür etti.

Çeşme'de tatile sandık molası

Ayrıca, Başkan Dalgıç, ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyan 24 Haziran seçimleri için tatile verilen molanın ardından tatilcileri Çeşme'de en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyledi.

Çeşme'de tatile sandık molası



Çeşme'de tatile sandık molası



Çeşme'de tatile sandık molası



Çeşme'de tatile sandık molası



Çeşme'de tatile sandık molası



Çeşme'de tatile sandık molası



Çeşme'de tatile sandık molası

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