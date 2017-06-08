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Çeşme'ye bayramda 1 milyon turist bekleniyor

Erken rezervasyonlarda geçen yıla göre yüzde 15 artışla sezona başlayan İzmir Çeşme'de, Ramazan Bayramı'nda oteller dolacak.

08.06.2017 - 12:32
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Derneği (ÇEŞTOB) Başkan Vekili Yakup Demir, yaptığı açıklamada, iç turizmin önde gelen merkezlerinden olan ilçenin yeni sezona yüksek umutlarla başladığını söyledi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 65

İlçenin, festivaller ve kongre turizmiyle nisan ve mayısı beklenenin üzerinde geçirdiğini, ramazanın başlamasıyla da sakinlik yaşandığını aktaran Demir, sakinliğe rağmen doluluk oranının yüzde 65 seviyesinde bulunduğuna işaret etti.

Çeşme'ye bayramda 1 milyon turist bekleniyor

"DIŞ KAYNAKLI KRİZLERE DAYANIKLIYIZ"

Sıkıntılı bir dönemden geçen turizm sektöründe, olumsuzluklardan en az etkilenen destinasyonlar arasında yer aldıklarını kaydeden Demir, şöyle konuştu:

"Toplam doluluğa bakıldığında geçen yılı yüzde 20 düşüşle kapattık. Antalya bölgesindeki yüzde 40-50'lik düşüşlere bakıldığında durumumuz daha iyiydi. Bunda uzun yıllardır iç piyasaya hitap etmemizin etkisi oldu. Dış kaynaklı krizlere daha dayanıklıyız. Bu yıl yabancı turist oranını artırmak için uluslararası fuarlara katıldık. Avrupa'nın yanı sıra İran, Dubai, Bahreyn ve Katar'dan bağlantılar yaptık. 2017'de yabancı turist oranının yüzde 10'un üzerine çıkacağını düşünüyoruz"

Çeşme'ye bayramda 1 milyon turist bekleniyor

YÜZDE 35 İNDİRİMLE TATİL FIRSATI

Erken rezervasyonda geçen yıla göre yüzde 15 artışa geçtiklerini kaydeden Demir, bundan dolayı bu fırsatı 23 Haziran'a kadar uzattıklarını dile getirdi.

Yüzde 35 indirimle tatil satın alma fırsatının bayram tatilini de kapsadığını hatırlatan Demir, "Bayram yaklaşıyor, rezervasyonlar kötü değil. Ramazan ayının ilk haftasının ardından başlayan rezervasyon hareketliliği okulların kapanmasıyla hızlanacak. Bayramda doluluk anlamında zirveye ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bayramda günübirlik tatilcilerle Çeşme'de 1 milyonun üzerinde turizm hareketliliği bekliyoruz" dedi.

Çeşme'ye bayramda 1 milyon turist bekleniyor

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