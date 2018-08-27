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Cesur bir kadının hikayesi: Nazi Subayının Karısı

Genç bir Yahudi kadının cesaretiyle soykırımda hayatta kalma hikayesi…

Özel İçerik | 27.08.2018 - 10:58..
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Nazi Subayının Karısı

Bu kitap, bir insanın hayatta kalmak için verdiği çabayı en ince detayına kadar anlatıyor. Çünkü yaşanan her şey gerçek ve Hahn’ın günlüğünden. Biriktirdiği ne varsa bugüne ulaştırmayı başardığından öğrenmeye değer bir hayatı olmuş.

Nazi Subayının Karısı - Edith Hahn Beer, Susan Dworkin

(Edith Hahn Beer, Susan Dworkin)

NAZİ SUBAYININ KARISI

Edith Hahn, yükselen Nazi gücü karşısında sözünü esirgemeyen bir Yahudi’ydi. Doğduğu topraklar başka olsa belki o da sıradan bir hayatı tercih edebilirdi. Ama her şey bu şekilde gelişmişti işte.

Gestapo, onu önce Getto’da yaşamaya, sonra da çalışma kamplarında işçilik yapmaya zorladı. Evine ancak aylar sonra dönebilmişti, ki bu kez de saklanması gerektiğinin farkındaydı. Böylece yeraltına indi.

Tekrar yeryüzüne çıkması Hıristiyan bir arkadaşı yardımıyla oldu. Adı artık Grete Denner’di ve Münih’teydi. Burada Werner Vetter ile tanıştı. Delicesine aşıklardı, çok geçmeden evlendiler. Sadece küçük bir ayrıntı vardı; Werner, Nazi Partisi üyesiydi.

Korku içinde geçen yıllarına şimdi daha çok yalan eklenmişti. Öyle ki doğum sırasında bile ağzımdan bir kaçarsa korkusuyla her türlü ilacı reddetmişti. Edith, korkusuz bir kadındı.

Tüm bu zamanları günlüğüne kaydetti. Çalışma kamplarından biriktirdiği fotoğraflar ve başka yüzlerce doküman, bugün hala Washington’da Ulusal Soykırım Müzesi’nde. Bu kitapta ise, tüm yaşananların ayrıntısı…

Gözyaşlarınızı tutamayacaksınız.

Nazi Subayının Karısı - Edith Hahn Beer, Susan Dworkin

Nazi Subayının Karısı

Edith Hahn Beer, Susan Dworkin

Çev.: Duygu Filiz İlhanlı

Beyaz Baykuş Yay.

S.: 280

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Damla Karakuş

[email protected]

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