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Çetin Doğan, 10 yıldır hayatını yaşayamamaktan dertli

28 Şubat davasının sanıklarından emekli Orgeneral Çetin Doğan, duruşma öncesinde "10 yıldır bu kumpas davalarıyla uğraşmaktan hayatımı yaşayamıyorum." dedi.

İHA | 08.01.2018 - 16:31..
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Çetin Doğan, 10 yıldır hayatını yaşayamamaktan dertli

28 Şubat darbesine ilişkin dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir ve emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da aralarında bulunduğu 103 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

KUMPAS DAVASI OLDUĞUNU İFADE ETTİ

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü celsesinde sanıklar, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarını yapacak. Sanık emekli Orgeneral Doğan, Ankara Adliyesi’ne girişinde basın mensuplarına açıklama yaptı. 28 Şubat davasının bir "kumpas davası" olduğunu iddia eden Doğan, davanın iddianamesini hazırlayan savcı Mustafa Bilgili ile bazı yargı mensuplarının FETÖ’den içeride olduğunu söyledi. Doğan, Batı Çalışma Grubu’nun başörtüsü ile ilgili tek bir evrakının olmadığını öne sürdü.

Çetin Doğan, 10 yıldır hayatını yaşayamamaktan dertli

"10 YILDIR HAYATIMI YAŞAYAMIYORUM"

Davanın açılması için sahte deliller ortaya konulduğunu savunan Doğan, "Bunun birincisi eylem planı, ikincisi ise Batı Çalışma Grubu konsepti. Konsept dokümanının aslı mahkeme dosyasındadır. Suç unsurunun dayandığı imza dijital belgedir. Bu CD’nin sahte olduğu, delil niteliği olmadığı bilirkişi raporunda ispat edilmiştir. Daha önce bilirkişi raporu veren herkes içeridedir. Bunun nasıl sürdürüldüğüne ben şaşıyorum. Sanıklar maddi ve manevi olarak yıpratılıyor. Ben 10 yıldır bu kumpas davalarıyla uğraşmaktan başka kendi hayatımı yaşayamıyorum. Batı Çalışma Grubu’ndan talimat veren tek bir delil göstersinler, her şeye hazırım." diye konuştu.

Çetin Doğan, 10 yıldır hayatını yaşayamamaktan dertli

BÇG SİYASİ İSLAM'A KARŞI KURULDU

Doğan, Batı Çalışma Grubu’nun çalışma yönergesini kendisinin hazırlattığını, dönemin Genelkurmay Başkanı’nın da onayladığını söyledi. Batı Çalışma Grubu’nun "Türkiye’de siyasi İslam’a geçit vermemek için ilgililere ve yetkililere uygun ve yasal platformda bilgi ulaştırmak için kurulduğunu" savunan Doğan, "Bunun ötesinde hiçbir kurumla tek bir evrakı yoktur. Brifinglerle ilgili de söyleyeyim; 29-30 Nisan’da Ankara’da ve 2 Mayıs 2017’de İstanbul’da brifing verdik. Onun basına yansımalarını okuyun. Diyoruz ki; ’biz devleti idare etmiyoruz, bizim üzerimizde Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, onun üzerinde TBMM var.’ Türkiye’de iltica ile mücadele için bir birimin kurulduğunu söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

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