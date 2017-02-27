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Cevdet Erdöl'e tütünle mücadele plaketi verildi

DSÖ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'e tütünle mücadeledeki üstün çabalarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

27.02.2017 - 10:53
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'e, tütün ve tütün ürünleriyle mücadeledeki üstün çabalarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

DSÖ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ ERDÖL'Ü MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DSÖ Türkiye Temsilcisi ve Ofis Başkanı Dr. Pavel Ursu ve Türkiye Ofisi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Koordinatörü Dr. Toker Ergüder, Cevdet Erdöl'ü Mekteb-i Tıbbıye-i Şahane Külliyesi'ndeki (Haydarşapa) makamında ziyaret etti.

Cevdet Erdöl'e tütünle mücadele plaketi verildi

"KİTABINIZ ÖNEMLİ BİR REFERANS KİTABI"

Erdöl'ü yazdığı "Geçmişten Günümüze Tütün ve Tütün Ürünleriyle Mücadele Yolculuğu" isimli eserinden dolayı tebrik eden Ursu, eserin Türkiye'deki tütün kontrolüyle ilgili tüm tarihi gerçek ve olayları belgeleriyle ortaya koyan, bu alanda mücadele edecek diğer ülkelere yol gösterecek önemli bir halk sağlığı referans kitabı olduğunu belirtti.

Ursu; "Sayın Erdöl'e halk sağlığı alanındaki liderliğinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRK GİBİ SİGARA İÇER" DEYİMİNİ DEĞİŞTİRDİK

Erdöl de DSÖ'nün tütün kontrol çalışmalarına rehberlik etmesi için tüm üye ülkelere önerdiği MPOWER politika paketi ölçütlerinin tamamını yerine getiren dünyadaki ilk ve tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Türkiye tütünle mücadelede önemli kararlar aldı ve uyguladı. 'Türk gibi sigara içer' deyimini, 'Türk gibi sigarayı bırakır' olarak değiştirdik. Sadece kanunlarla yapılacak bir başarı değil bu. Toplum sigaraya karşı bilinçlendi." değerlendirmesini yaptı.

Ziyarette, Dr. Pavel Ursu, Prof. Dr. Erdöl'e, kaleme aldığı kitabı ve halk sağlığına yaptığı katkıları sebebiyle teşekkür plaketi takdim etti.

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