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Çevik Bir'in 28 Şubat savunması: Darbe değildir

28 Şubat 1997'ye ilişkin açılan davada dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir "28 Şubat kesinlikle darbe değildir." diye kendini savundu.

DHA | 13.03.2018 - 20:38..
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Çevik Bir'in 28 Şubat savunması: Darbe değildir

Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 103 sanığın yargılandığı davanın görülmesine, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada son olarak Çevik Bir esas hakkındaki savunmasını yaptı.

"28 ŞUBAT ASKERLERE YÖNELİK AÇILAN DİĞER DAVALARIN BENZERİDİR"

Bir, savunmasında, davanın FETÖ kumpası sonucu açıldığını belirterek özetle şunları söyledi: "28 Şubat davası, askerlere yönelik diğer davalar gibi, FETÖ'cü siyaset ve yargı kurumlarının el ele vererek askerler üzerinde itibarsızlaştırma, susturma ve intikam amaçlı kumpas davalarının başlama olarak birincisi suçlama olarak sonuncusudur. Bu davada da süreç tıpkı öteki davalarda olduğu gibi sözde kimliği bilinmeyen kişilerin savcılığa bilgi ve belge ulaştırmalarıyla başlamış, ıslak imzalı tek bir doküman olmadan, üzerinde tahrifat yapılan düzmece CD ve belgelerle yüzlerce asker gözaltına alınıp tutuklanmış, kendi ayakları ile ifade vermeye gelenler bile, kaçma şüphesi var denilerek tutuklanmış ve bir kısmı 2 yıla yaklaşan sürelerde cezaevlerinde yatmışlardır."

"TSK'NIN O DÖNEMDE BİR DARBE NİYETİ OLMAMIŞTIR"

"Bugüne kadar yapılan duruşmalarda kuşku götürmez bir gerçek olarak anlaşılmıştır ki, 28 Şubat kesinlikle bir darbe değildir. Batı Çalışma Grubu (BÇG) kesinlikle yasa dışı faaliyet gösteren bir cunta kuruluşu değildir. TSK'nın o dönemde bir darbe niyeti olmamıştır. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel bunu açıkça dile getirmiş ve o dönemde bir darbe olmadığını her şeyin toplumun gözü önünde demokratik olarak yürütüldüğünü net bir şekilde savunmamda arz ettiğim gibi ispatlanmıştır."

TÜRBAN SÖZLERİNE SALONDAN TEPKİ

Bir, yaklaşık 2 saat süren savunması sırasında "Türban yasağı ile ilgili BÇG'nin hiç bir alakası yoktur. Benim annem de türbanlıydı" sözlerini sarf etti. Bu sözleri salonda bulunanlardan bazılar 'yuh' sesleri ile tepki gösterdi.

Savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Mustafa Yücesoy, Bir'e, "97'de ikinci başkansınız. Sincan'da tanklar yürüyor ve basında bazı haberler çıkıyor. Siz 'rutin tatbikat' diyorsunuz. Ama büyük gazetelerde tam tersi haberler çıkıyor. Genelkurmay Başkanı ile bunu görüşüp 'bu haberleri tekzip edelim' demediniz mi?" sorusunu yöneltti. Bir soruyu "Yapmaz olur muyuz efendim" diye cevapladı.

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