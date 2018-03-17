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Çevik Kuvvet'ten gerçeğini aratmayacak tatbikat

Kars’ta Çevik Kuvvet polisi toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yaptı. Yağmur altında yapılan tatbikat gerçeği aratmadı.

İHA | 17.03.2018 - 10:23..
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Kars İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi Müdürlüğü ile Toplu Kuvvet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa Çevik Kuvvet Yerleşkesi’nde yapılan tatbikatta ekipler, senaryo gereği sloganlarla taş atan bir grup eylemciye TOMA aracı da kullanılarak müdahale etti.

Ekipler eylemcilere müdahale eden polis dosta güven, düşmana adeta gözdağı verdi.

Çevik Kuvvet’in yağmur altına tatbikatı VİDEO

DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU

Kars’ta Çevik Kuvvet ve Toplu Kuvvet ekiplerince yapılan tatbikatla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl genelinde gerçekleşebilecek olan olası Toplumsal Olaylara karşı anında ve etkili müdahale edebilmek, Çevik Kuvvet personelinin yetersiz kalması halinde oluşturulmuş olan Toplu Kuvvetin hazır olmasını sağlamak ve Çevik Kuvvet personeli ile Toplu Kuvvet personeli arasındaki koordinasyonu güçlendirmek amacıyla senaryolu tatbikat yapılması planlanmıştır.

Çevik Kuvvet Yerleşkesi içerisinde TOMA ve Zırhlı Otobüsler kullanılarak, tam teçhizatlı Çevik Kuvvet Personeli ile Toplu Kuvvet Personelinin katılımıyla senaryolu tatbikat sorunsuz bir şekilde icra edilmiştir.” denildi.

Öte yandan düzenlenen senaryoda, polisin kendilerine slogan atarak taş ve Molotof atması gerçeği aratmazken, polisin göstericilere müdahalesi ve gözaltına alması ise nefesleri kesiti.

Çevik Kuvvet'ten gerçeğini aratmayacak tatbikat

Çevik Kuvvet'ten gerçeğini aratmayacak tatbikat

Çevik Kuvvet'ten gerçeğini aratmayacak tatbikat

Çevik Kuvvet'ten gerçeğini aratmayacak tatbikat

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