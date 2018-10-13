Ceviz festivalinde bıçaklı saldırı: 2 kişi tutuklandı

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Serbest kalan papaz Brunson hakkında konuşan Trump, "Türkiye ile anlaşma yapmadık" şeklinde konuştu.

Trump: Brunson için anlaşma yapılmadı

Van merkezli 6 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 40 şüpheliden, 15'i tutuklandı. Tutuklananlardan 3'ünün muhtar olduğu belirtildi.

Salah, Mısır'ın Svaziland'ı 4-1 yendiği maçta kornerden çok klas bir gol attı.

Başkan Erdoğan'ın muhtarlara yaptığı PKK'ya destek uyarısının ardından 15 kişi tutuklandı. Van'da tutuklananların arasında 3 de muhtar var.

Rusya, Türkiye'nin "ABD Suriye'yi bölmek için hareket ediyor" sözüne geldi. Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Fırat'ın doğusunda sözde bir devlet kurmaya çalıştığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programla 23 Ekim'de kamuoyu ile paylaşılacak.

1 Trump: Brunson için anlaşma yapılmadı Serbest kalan papaz Brunson hakkında konuşan Trump, "Türkiye ile anlaşma yapmadık" şeklinde konuştu.

2 Trump Brunson ile bir araya gelecek Cumartesi günü Maryland'deki hava üssüne inecek olan Rahip Brunson, Oval Ofis'te Trump ile görüşecek.

3 Lavrov ABD'nin planlarını anlattı Rusya, Türkiye'nin "ABD Suriye'yi bölmek için hareket ediyor" sözüne geldi. Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Fırat'ın doğusunda sözde bir devlet kurmaya çalıştığını söyledi.

4 PKK'ya destek veren 3 muhtar tutuklandı Başkan Erdoğan'ın muhtarlara yaptığı PKK'ya destek uyarısının ardından 15 kişi tutuklandı. Van'da tutuklananların arasında 3 de muhtar var.

5 Brunson'a Almanya'da bayrak öptürdüler 6 Kasım'da yapılacak seçimler için tüm kozlarını oynayan Trump, Brunson'ın serbest kalmasını fırsata çevirmeye çalışıyor.

6 Bahçeli: Brunson'a karşı FETÖ elebaşını verin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, rahip Brunson'ın tahliye kararıyla ilgili bir açıklama yaptı.