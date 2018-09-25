taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1947
Euro
7.30675
Altın
1201.415
Borsa
98871.57
Gram Altın
240.589

Çevre Bakanlığı yeni Sur'un görsellerini paylaştı

Diyarbakır'ın tarihi merkez Sur ilçesinde süren konut projesinin görselleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Konutların, Sur koruma imar planına göre 2 katlı olduğu görüldü.

Haber Merkezi | 25.09.2018 - 16:07..
  1. Haberler
  2. Projeler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2015 ile Mart 2016 tarihleri arasında hendek operasyonları sırasında Sur'da hasar gören tarihi yapılar için hazırladığı, 'Diyarbakır Suriçi Projesi'nin görsellerini paylaştı.

2 KATLI KONUTLAR

Proje görsellerinde, ilçede yapılacak yeni konut ve sokaklar yer aldı. Hem operasyonların yapıldığı bölgede hem de kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan mahallerde inşaatı süren konutların Sur koruma imar planına göre 2 katlı olduğu görüldü.

ÖRNEK OLARAK İSPANYA GÖSTERİLMİŞTİ

O dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu, Sur bölgesini tamamen restore edeceklerini söylemiş ve örnek olarak da İspanya'nın Toledo kentini vermişti.

Davutoğlu,"Diyarbakır Sur'u öyle inşa edeceğiz ki aynen Toledo gibi mimari dokusuyla herkesin görmek istediği bir yer haline gelecek" demişti.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Davutoğlu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Sur'u yakıp yıkan kendileridir. Oraları cehenneme çevirdiniz ne Toledo'su" ifadesini kullanmıştı.

Çevre Bakanlığı yeni Sur'un görsellerini paylaştı

Çevre Bakanlığı yeni Sur'un görsellerini paylaştı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı terör örgütünü sattı

Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı terör örgütünü sattı

73
FETÖ'cü Akın İpek İngiltere'de iade davasına çıkıyor

FETÖ'cü Akın İpek İngiltere'de iade davasına çıkıyor

41
Malcolm X'in kızı Erdoğan'ı babasına benzetti

Malcolm X'in kızı Erdoğan'ı babasına benzetti

67
Türkiye'de şehirlere göre gelir dağılımı

Türkiye'de şehirlere göre gelir dağılımı

67
Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çok tartışılıyor

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çok tartışılıyor

156
TBMM sosyal tesislerindeki yemek fiyatları

TBMM sosyal tesislerindeki yemek fiyatları

293
ABD'de Başkan Erdoğan'ın yoğun temasları

ABD'de Başkan Erdoğan'ın yoğun temasları

118
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM