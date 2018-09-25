Çevre Bakanlığı yeni Sur'un görsellerini paylaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2015 ile Mart 2016 tarihleri arasında hendek operasyonları sırasında Sur'da hasar gören tarihi yapılar için hazırladığı, 'Diyarbakır Suriçi Projesi'nin görsellerini paylaştı.

2 KATLI KONUTLAR

Proje görsellerinde, ilçede yapılacak yeni konut ve sokaklar yer aldı. Hem operasyonların yapıldığı bölgede hem de kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan mahallerde inşaatı süren konutların Sur koruma imar planına göre 2 katlı olduğu görüldü.

ÖRNEK OLARAK İSPANYA GÖSTERİLMİŞTİ

O dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu, Sur bölgesini tamamen restore edeceklerini söylemiş ve örnek olarak da İspanya'nın Toledo kentini vermişti.

Davutoğlu,"Diyarbakır Sur'u öyle inşa edeceğiz ki aynen Toledo gibi mimari dokusuyla herkesin görmek istediği bir yer haline gelecek" demişti.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Davutoğlu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Sur'u yakıp yıkan kendileridir. Oraları cehenneme çevirdiniz ne Toledo'su" ifadesini kullanmıştı.