Çevre ve Şehircilik Bakanı Diyarbakır'ı ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şiddet yaşanan ve çok yüksek oranda bu şiddetin yaşandığı 7 bölgede, baştan sona bir proje yaparak, devreye girdik. Hasar büyüktü. Bu 7 bölgede yaklaşık 70 bin konut hasarlıydı." dedi.

Kararlılıkla bu işin üzerine gittiklerini, bütün şehirleri teröristlerden temizlediklerini kaydeden Özhaseki, "Önemli olan bu terörün bitmesinden sonra mağdur vatandaşların yaralarının sarılması, zararlarının tazmin edilmesi, o günün dünyasında oluşan kötülüklerin sıkıntıların son bulmasıdır." dedi.

Özhaseki, o zaman koordinatör bakanlık olarak devreye girdiklerini, şiddet yaşanan ve çok yüksek oranda bu şiddetin yaşandığı 7 bölgede baştan sona bir proje yaptıklarını belirtti.

YATIRIM BEDELİ 10 MİLYAR LİRA

Hasarın büyük olduğunu anlatan Bakan Özhaseki, şöyle konuştu: "Bu 7 bölgede yaklaşık 70 bin konut hasarlıydı. Bunların yarıya yakını ağır hasarlı, biraz daha fazlası az hasarlıydı. 30 bin liraya kadar olanları az hasarlı olarak gördük. Onların tamamının bedelini ödedik. Yani vatandaşın camları, kapıları kırılmış, duvarları yıkılmış, ev de oturabilir durumda ise vatandaşın hasar bedelini ödedik. Bunun üzerinde olan yerlerde oturulamayacak durumda olan evlerle ilgili de vatandaşlara ev vereceğimizi taahhüt ettik. Bu 7 bölgede toplamda bizim yapacağımız yatırımların bedeli 10 milyar lirayı buluyor. Birçok yerde işlerimiz çok hızlı bir şekilde devam ediyor."





3 BİN 700 BAĞIMSIZ BİRİM AĞIR HASARLI

Bakan Özhaseki, Sur'da da 3 bin 700 kadar bağımsız birimin ağır hasarlı olarak tespit edildiğini bildirerek, bunların oturulamayacak durumda olduğunu, bu binaların yıkımının yapıldığını, zarar tespitlerini yaptıklarını, enkaz çalışmalarına başlayarak, bunları temizlendiklerini anlattı. "Belki de en zorlandığımız yerler tarihi binalara bitişik olarak yapılmış yerlerdi. Tarihi binalara zarar gelsin istemiyoruz. Çünkü burası çok önemli bir yer. Bitişik olan yapıların tarihi yapılara zarar vermesi için titizlik gösterdik. Bu nedenle yıkım çalışmaları uzun sürdü. Koruma Amaçlı İmar Planı vardı. O adeta bizim anayasamızdı." diyen Özhaseki, onun dışında bir şey yapmayacaklarını her yerde ilan ettiklerini vurguladı.

Sur'da evi yıkılan bütün insanlara müthiş yardımlar yapıldığını, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 6 bin kişinin çalıştığını belirten Özhaseki, "Burada bir yara var. Bir çatışma yaşandı, insanlar evlerinden oldu. O zaman biz bir taraftan evlerini yaparken teslim ederken ticareti yeniden canlı hale getirirken işsiz kalan insanlar da hiç değilse zorda kalmasın diye 6 bin kişiye çalışma imkanı sağlandı." dedi.

"SUR İÇİN HARCADIĞIMIZ PARA 2 MİLYAR LİRA"

Sur'u yeniden ihya ettiklerini, burada geleneksel yaşamın da ticaretin de devam edeceğini kaydeden Özhaseki, "İnşallah bitirdiğimizde ki süre veremiyoruz. Bütün yapacağımız işler aslında 3-5 ay içerisinde bitirebiliriz. Sur yeniden ihya edilecek. Bütçe olarak burada yaklaşık 2 milyar lira öngördük. Sur için harcayacağımız para 2 milyar lira."