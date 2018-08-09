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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum önemli projeleri anlattı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu'daki sel felaketinde meydana gelen zararı devletin karşılayacağını belirtirken, millet bahçesi ve Kanal İstanbul projelerinin merak edilenlerini yanıtladı.

Haber Merkezi | 09.08.2018 - 11:15..
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum önemli projeleri anlattı

Bakan Murat Kurum, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir basın toplantısı düzenledi.

Kurum, dün Ordu’da yaşanan sel felaketiyle ilgili bakanlığın üstüne ne düşüyorsa yapacağını söylerken, "Ordu’da meydana gelen sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bakanlığımıza ait arkadaşlar ekiplerimiz orada sahada gerekli çalışmaları yapıyorlar. Valimizle bende görüştüm bizzat. Bakanlık olarak üstümüze düşen neyse bu görevlerimizi zarar gören vatandaşlarımızın zarardan en az şekilde etkilenmesi için yerine getireceğiz. Cuma günü bakanlık ve bağlı kuruluşlarımızla orada olup yapılacak ne varsa hızlı bir şekilde yapma gayreti içine gireceğiz." şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum önemli projeleri anlattı

"4 KATLI BİNALARLA MODERN ŞEHİR"

Kurum ayrıca Kanal İstanbul projesiyle ilgili de merak edilenleri yanıtlayarak şu açıklamalarda bulundu: "Birinci eylemimimiz 42 kilometre uzunluğunda Kanal İstanbul projesi... Kanalın her iki tarafında yatay mimarinin hakim olduğu 4 katı geçmeyen içinde fuar, üniversite alanlarının, sosyal donatı anlamında aklınıza gelen ne varsa bunlarında içinde barındırıldığı modern butik iki şehir kurma arzusundayız. Örnek şehircilik diyeceğimiz bir şehircilik anlayışıyla bu projeyi hayata geçirmeye çalışacağız. İstanbul'da yıkılması gereken binalar bu bölgeye revize edilecek."

"33 MİLLET BAHÇESİ YAPIYORUZ"

Millet bahçesi projesinde çalışmaların devam ettiğini belirten Kurum, "Cumhurbaşkanımız büyük bir vizyon çizdi tüm şehirlerimizde millet bahçesi yapma yolunda karar aldık. Bizim de 100 günlük eylem çerçevesinde 18 ilimizde 33 millet bahçesi yapıyoruz. 22 tane millet bahçesini projelendiriyoruz." dedi.

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