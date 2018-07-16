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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan ilk hamle

Yeni görevini 9 Temmuz'da devralan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, gayrimenkul sektörünün önde gelenleriyle bir araya gelerek bir yol haritası belirledi.

Haber Merkezi | 16.07.2018 - 09:14..
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan ilk hamle

Emlak Konut GYO eski Genel Müdürü Murat Kurum'un yeni görevi 9 Temmuz'da açıklanmış ve Kurum, görevi Eski Bakan Özhaseki'den devralmıştı. Yeni görevini Özhaseki'den devralan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, vakit kaybetmeden çalışmalarına başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan ilk hamle

İLK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Bakan Kurum'u makamında Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, ziyaret ederek bir toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat süre toplantıda sektörün beklentileri ve çözüm önerileri değerlendirildi.

YOL HARİTASI ÇİZİLDİ

Sektöre ilişkin değerlendirme yapan yetkililer; kısa, orta ve uzun vadeli planlar yaparak bir yol haritası belirledi. Sektörün sağlıklı büyümesi, büyümenin önündeki engeller ana gündem maddesi olarak tartışıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan ilk hamle

SEKTÖR KALICI TEŞVİK BEKLİYOR

Bu konuların yanı sıra sektör temsilcileri kısa vadeli değil kalıcı teşvikler beklediklerini iletti. KDV ve tapu harçlarında indirim, konut kredi faizlerinin makul seviyede tutulması konuşuldu. Yabancıya yapılan satışlarda vatandaşlık için 1 milyon liralık alım şartı gelmişti. Sektör bunun 300 bin dolara inmesini istedi. İnşaat şirketlerinin KDV alacakları ve Eximbank destekleri de değerlendirildi.

YASAL DÜZENLEMELER YAPILACAK

Yetkililer ayrıca lüks konut yerine erişilebilir konut üretmek isteyen orta ve uzun vadede ucuz arsa üretimi sağlanması için de destek istedi. Ülke genelinde 7 milyonu aşkın konutun dönüşümü uzun süredir gündemde. Bu konuda istenilen hızda olmadıklarını belirten sektör temsilcileri süreci hızlandıracak yasal düzenlemeler de talep etti.

MURAT KURUM KİMDİR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan ilk hamle

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