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Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan çarpık kentleşme itirafı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki'den, Manisa'da yaptığı konuşmada "Şehirlerimizin canına okumuşuz" sözleriyle itiraf gibi açıklama geldi.

26.10.2017 - 17:04
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Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan çarpık kentleşme itirafı

Mehmet Özhaseki, Manisa Yunusemre İlçesi'nde MÜSİAD Manisa Şubesi'nin Kentsel Dönüşüm Çalıştayı'na katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin Cumhuriyet dönemiyle birlikte şehircilikte sağlıksız şehirler çıktığını söyledi.

Mehmet Özhaseki'nin manisamanset.gen.tr sitesinde yer alan açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar;

"ARABESK MEDENİYETİ"

"Anadolu, şehirciliğin başladığı bölge. Bu ülke bir gelgit coğrafyası olduğu için her köşesinde bir iz var. Kurulan her büyük medeniyetten hepsinden bir iz taşıyoruz. Açık hava müzesi gibi adeta. Cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz. Bu coğrafyada Selçuklu ve Osmanlı gibi iki büyük medeniyet kurmuşuz. Selçuklu’da da, Osmanlı’da da şehircilik belli bir düzen ve plan doğrultusunda yapılıyordu. Bugüne geldiğimizde kurduğumuz şehirlere baktığımızda bu şehirler için hangi medeniyet ismini veririz bilmiyorum. Arabesk medeniyeti desek doğrudur.

"ŞEHİRLERİN CANINA OKUDUK"

En büyük şehirlerde 100 katlı gökdelen yanında bir baraka, yanında sanayi. Bilinçsizlikle şehirlerimizin canına okumuşuz. 50 ve 60’lı yıllarda büyük bir göç dalgası başlamış büyük şehirlere, 70 ve 80’lerde de devam etmiş. O zamanki belediyeler bunu pek anlayamamışlar ve büyük şehirlerin etrafı ideolojik sebeplerle gecekondularla donanmış. Şehirlere baktığımızda iki şey ön plana çıkıyor; bir sağlıksız şehirlere sahip olduk. Cehalet, bilgisizlik ve fakirliğin getirdiği sağlıksız şehirlere sahip olduk. Sonra kimliksiz şehirlerle sahip olduk. Bizim şehirlerimizde hiçbir şey anlaşılacak gibi değil, biraz sağlıksız biraz kimliksiz şehirlere sahip olduk."

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