Çevre yolundaki kazada iki kişi yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhuriyetin 94. yılı kutlamaları için vereceği resepsiyona gelecek özel davetliler belli oldu.

Çevre yolunda aynı yönde giden iki otomobil çapıştı. Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

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Seks ve uyuşturucu skandalı 9 İngiliz askerlerini attırdı

İngiliz donanmasının bir denizaltısı için başlatılan soruşturmada 9 asker seks ve uyuşturucu incelemesinden dolayı görevden alındı.