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Çevre yolundaki kazada iki kişi yaralandı

Çevre yolunda aynı yönde giden iki otomobil çapıştı. Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

29.10.2017 - 06:27
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Alınan bilgiye göre, 34 AK 3003 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 34 YB 2996 plakalı otomobile D-100 karayolu Ankara istikameti Edirnekapı metrobüs durağı yanında arkadan çarptı.

Çevre yolundaki kazada iki kişi yaralandı

Kazada, araçlarının içinde sıkışan ve kimliği öğrenilemeyen sürücüler, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı. Sürücüler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazada kullanılamaz hale gelen otomobiller, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. İtfaiye ekipleri araçların kaldırılmasının ardından yolda tazyikli suyla temizlik çalışması yaptı.

Yolda önlem alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağlayan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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