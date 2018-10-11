Şarkıcı Oksana Yakovleva ve bir grup arkadaşı klip çekimi için Moskova Çevre Yolu'nda trafik akışını kısmen engelledi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, bir kaç kızın orta şeride park eden iki otomobilin önünde şarkı söyleyip dans ettiği, genç bir adamın onları kameraya çektiği ve yanlarından geçen araçların da korna çaldıkları görülüyor.

"KABUL EDİLEMEZ BİR EYLEM"

Moskova Trafik Organizasyonu Merkezi, birçok ambulansın da sıkışan trafikten etkilendiğini belirterek, yapılan eylemi "kabul edilemez" olarak tanımladı.

Moskova Devlet Trafik Güvenliği Müfettişliği olayla ilgili görüntüleri incelemeye alıp soruşturma başlattığı belirtildi.

Çevre yolunu kapatıp klip çekti VİDEO