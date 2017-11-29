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Çevreyi kirleten sürücülere 2 bin 117 TL ceza

Ekipler 24 saat süreyle egzoz emisyon denetimi yaptı. Standartlara uygun olmayan araçların sürücülerine 2 bin 117 lira para cezası uygulandı

DHA | 29.11.2017 - 11:44..
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Niğde Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 24 saat süreyle egzoz emisyon denetimi yaparak, standartlara uygun olmayan araçların sürücülerine 2 bin 117 lira para cezası uyguluyor.

Çevreyi kirleten sürücülere 2 bin 117 TL ceza

"STANDARTLARA UYMAYANLARA CEZA YAZIYORUZ"

Kent genelinde, egzoz gazı denetimlerinin devam ettiğini belirten Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, kendisine ceza yazılmasını istemeyen sürücülerin, araçlarının egzoz ölçümlerini yaptırmaları gerektiğini söyledi. Gençtürk, "Motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıları ve çevreyi korumak, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak için ölçümler yapıyoruz. Standartlara uymayanlara ceza yazıyoruz." dedi.

Çevreyi kirleten sürücülere 2 bin 117 TL ceza

2 YILDA 18 BİN 668 TL PARA CEZASI

Son 2 yılda araç sahiplerine toplam 18 bin 668 TL idari para cezası uygulandığını dile getiren Gençtürk, "Niğde'de, müdürlüğümüzce yetkilendirilmiş olan Bor ilçesinde 1 adet, Niğde merkezde 1 seyyar, 8 sabit olmak üzere 10 istasyon bulunmaktadır. Son 2 yılda, kolluk kuvvetlerince yapılan denetimlerde, egzoz emisyon ölçümünü yaptırmadığı tespit edilen araç sahiplerine, İl Müdürlüğümüz tarafından toplam 18 bin 668 TL idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın yapılacak denetimlerde mağdur olmamaları için egzoz emisyon ölçümlerini zamanında yaptırmaları, önem arz etmektedir. Ayrıca egzoz emisyon ölçümünü zamanında yaptırmak, araçların egzoz sistemlerinin sürekli sağlıklı çalışmasını sağlamak, hava kirliliği ile mücadelede üzerimize düşen en önemli vatandaşlık görevlerimizden biridir." diye konuştu.

Çevreyi kirleten sürücülere 2 bin 117 TL ceza

Çevreyi kirleten sürücülere 2 bin 117 TL ceza

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