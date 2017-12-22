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Ceyda Düvenci: Allah’tan Okan’ıma bir şey olmadı

Ceyda Düvenci, yöresel meyve lezzetlerinin önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleşen bir etkinlikte görüntülendi.

Haber Merkezi | 22.12.2017 - 08:34..
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İki hafta önce oğlu Okan Ali kucağındayken düşen ve ayağını burkan oyuncu, olayı anlattı.

OKAN ALİ KUCAĞIMDA YERE DÜŞTÜM"

Düvenci, “Bu olay beni çok sarstı. Daha kötü bir şey olmadan atlattık. Ayağımı burktum ve hala geçmedi. Yeniden doktora gidip kontrol ettireceğim. Ayağım önemli değil, Allah’tan Okan’ıma bir şey olmadan bu kazayı atlattık.” dedi.

"DİZİ İZLEYEMİYORUM"

Düvenci, dizilerin yayından kaldırılmasıyla ilgili bir soruya ise, “İzleyemiyorum, akşam 18.00 ve 22.00 arasında çocuklarımla ilgileniyorum. 22.00’de de yatıyorum. Çok dizi olunca algı dağılıyor. Seçenek çok olup, insanlar bazı dizileri takip edince, diğer projelerin şanslarının az olması da bundan kaynaklanıyor.” şeklinde konuştu.

Ceyda Düvenci: Allah’tan Okan’ıma bir şey olmadı

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