Ceyda Düvenci baby shower yaptı

2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile nikah masasına oturan Ceyda Düvenci, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.

ADI OKAN OLACAK

Melisa adında bir kızı olan oyuncu, oğluna 'Okan' adını verecek. Uzun süredir Amerika'da bulunan mutlu çift dün doğacak oğulları için baby shower partisi düzenledi. Yakın arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşen partiden renkli kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

"BENİM ÖMRÜM BURADA DA DURMADI"

Eşine teşekkür eden Ceyda Düvenci sosyal medya hesabından 'Şükür sahip olduğumuz yuvamıza, dostluklara, sağlığımıza, yaşanan tüm özel anlara... Benim ömrüm burada da durmadı, canlarımızla bir olup sürpriz bir gün hazırlamışlar bize' mesajını paylaştı.