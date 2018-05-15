taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.370
USD
4,3773
EURO
5,2239
ALTIN
184,94
PETR
78,3300

Ceyda Düvenci: Bülent arabayı durdurdu ve ağladı

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, evliliğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 15.05.2018 - 06:36..
  1. Haberler
  2. Magazin

Ceyda Düvenci: Bülent arabayı durdurdu ve ağladı

Bir alışveriş merkezinde Anneler Günü’nde düzenlediği etkinliğinde sevenleriyle bir araya gelen Pınar Altuğ Atacan ve Ceyda Düvenci anneliklerini ve mutlu evliliğin sırlarını anlattı.

Çocuk gelişimi alanında eğitim aldığını söyleyen Ceyda Düvenci, “Gelecek sene de psikoloji okuyacağım. İyi bir psikolog olmak istiyorum. 45 yaşımdan sonra özel durumda olan annelerin psikolojilerine destek vermek istiyorum .

"3. ÇOCUĞU İSTİYORUM"

Anne olmayı yeniden istiyorum. Her an üçüncü çocuğu yapabilirim. 2 buçuk sene sonra ilk defa Bülent ile yalnız başımıza bu ay sonu tatile gideceğiz. Ama sürekli olmadığımız zamanlar nasıl olacak planlayarak geçiyor” dedi.

"E5'TE 10 DAKİKA AĞLADI"

Ceyda Düvenci kızı Melisa ve Eşi Bülent Şakrak’la olan ilişkisini şu sözlerle anlattı: "Melisa her zaman benim iki babam var diyor. Bülent de Melisa’nın en iyi arkadaşı olmayı talep etti, “İleride size söyleyemediklerini bana söylesin istiyorum” dedi. Melisa 5 yaşındaydı… Bülent’in üzerinde o gün kamuflaj bir pantolon vardı. Melisa ona baktı ve “sen benim bundan sonra asker babam olur musun” dedi. Bülent arabayı E5’te kenara çekti ve 10 dakika ağladı. Melisa, " O benim Bülent Babam o benim Engin Babam" dedi ve birbirinden ayırmadı."

Ceyda Düvenci: Bülent arabayı durdurdu ve ağladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Hadise'den Serhat Akın'a 1 TL'lik dava
Hadise, Serhat Akın’a, kadınlara örnek olması için 1 TL’lik maddi ve manevi dava açtı.
İzel: Aşksızlıktan kilo aldım
Uzun zamandır müzikten uzak duran ve kabuğuna çekilen İzel, neden kilo aldığını açıkladı.
Demet Evgar: Erkeklere 'kadın' demeyi öğretemedik
Sadri Alışık Ödülleri'nde 'Aile Arasında' filmindeki rolü ile 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Demet Evgar, 'bayan' kelimesine tahammül edemediğini söyledi.
Superman'in Lois Lane'i hayatını kaybetti
Superman serisindeki Lois Lane karakteriyle özdeşleşen aktris Margot Kidder, 69 yaşında yaşamını yitirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çocuk parkına zarar verenlere belediye isyan etti

Çocuk parkına zarar verenlere belediye isyan etti

55
Dolmuş şoförü, önünü kesen saldırganları alt etti

Dolmuş şoförü, önünü kesen saldırganları alt etti

11
BM'de Gazze soruşturması talebini ABD veto etti

BM'de Gazze soruşturması talebini ABD veto etti

60
Grindel, Türk futbolcuların Erdoğan ziyaretinden rahatsız

Grindel, Türk futbolcuların Erdoğan ziyaretinden rahatsız

31
Trump'ın eşi Melania ameliyat oldu

Trump'ın eşi Melania ameliyat oldu

20
ABD’deki Zeugma parçaları Türkiye’ye getiriliyor

ABD’deki Zeugma parçaları Türkiye’ye getiriliyor

6
Fransız uzman: Marmara depremini doğalgaz tetikleyebilir

Fransız uzman: Marmara depremini doğalgaz tetikleyebilir

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM