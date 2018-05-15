Ceyda Düvenci: Bülent arabayı durdurdu ve ağladı

Bir alışveriş merkezinde Anneler Günü’nde düzenlediği etkinliğinde sevenleriyle bir araya gelen Pınar Altuğ Atacan ve Ceyda Düvenci anneliklerini ve mutlu evliliğin sırlarını anlattı.

Çocuk gelişimi alanında eğitim aldığını söyleyen Ceyda Düvenci, “Gelecek sene de psikoloji okuyacağım. İyi bir psikolog olmak istiyorum. 45 yaşımdan sonra özel durumda olan annelerin psikolojilerine destek vermek istiyorum .

"3. ÇOCUĞU İSTİYORUM"

Anne olmayı yeniden istiyorum. Her an üçüncü çocuğu yapabilirim. 2 buçuk sene sonra ilk defa Bülent ile yalnız başımıza bu ay sonu tatile gideceğiz. Ama sürekli olmadığımız zamanlar nasıl olacak planlayarak geçiyor” dedi.

"E5'TE 10 DAKİKA AĞLADI"

Ceyda Düvenci kızı Melisa ve Eşi Bülent Şakrak’la olan ilişkisini şu sözlerle anlattı: "Melisa her zaman benim iki babam var diyor. Bülent de Melisa’nın en iyi arkadaşı olmayı talep etti, “İleride size söyleyemediklerini bana söylesin istiyorum” dedi. Melisa 5 yaşındaydı… Bülent’in üzerinde o gün kamuflaj bir pantolon vardı. Melisa ona baktı ve “sen benim bundan sonra asker babam olur musun” dedi. Bülent arabayı E5’te kenara çekti ve 10 dakika ağladı. Melisa, " O benim Bülent Babam o benim Engin Babam" dedi ve birbirinden ayırmadı."