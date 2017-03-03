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Ceyda Düvenci hamile

2015 yılında Bülent Şakrak ile evlenen Ceyda Düvenci 17 haftalık haile olduğunu açıkladı.

03.03.2017 - 09:48
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2015 yılında oyuncu Bülent Şakrak ile nikah masasına oturan Ceyda Düvenci, hamileliğinde 17 haftayı geride bıraktı.

Ceyda Düvenci hamile

TÜRKÜ SÖYLEDİ

İkinci kez anne olmaya hazırlanan ve bir erkek bebek dünyaya getirecek olan Ceyda Düvenci, anne karnındaki oğluna türkü dinletti. Baba Bülent Şakrak, oğlu için Neşet Ertaş'tan 'Mühür Gözlüm' türküsünü söyledi.

Ceyda Düvenci hamile

"BABA BEY DİYECEKSİNİZ"

Şakrak çektiği videoyu da "Anne karnında müzik çok önemli dediler, biz de kendi müzik anlayışımız ölçüsünde gerekeni yaptık...'Baba bey' diyceksiniz..." notu ile Instagram sayfasında paylaştı. Ceyda Düvenci'nin belirginleşen göbeği dikkat çekti.

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