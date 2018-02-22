Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak New York'ta

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak meslektaşı Ceyda Düvenci ile 2015 yılında Kaz Dağları'nda gerçekleşen bir törenle nikah masasına oturmuştu.
Çift kısa bir süre sonra bebekleri Ali'yi Amerika'da kucağına almıştı. Birbirlerine olan aşklarını sık sık sosyal medyada dile getiren mutlu çift eski günlerini yad etti.
"KORUMA ORDUMUZ YANIMIZDA"
Bülent Şakrak sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekildiği bu fotoğrafı 'Gene bir koruma ordusu ile New York sokaklarını turlarken' mesajıyla paylaştı. Şakrak'ın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.