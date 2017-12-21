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Ceyda Düvenci kızı için bir kez daha gelinlik giydi

Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Çakrak gelinlik ve damatlıklarını giyerek kızları Melisa ile poz verdi.

Haber Merkezi | 21.12.2017 - 10:11..
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Ceyda Düvenci kızı için bir kez daha gelinlik giydi

İki ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 19 Aralık 2015’te nikah masasına oturmuştu. Çift önceki gün Ceyda Düvenci’nin Engin Akgün’den olan kızı Melisa’nın isteği üzerine gelinlik ve damatlıklarını giyip ailece mutluluk pozu verdi.

Fotoğrafları Instagram sayfasında paylaşan Ceyda Dücenci altına duygusal bir de not düştü:

"DÖRDÜNCÜMÜZ DE EKLENDİ FOTOĞRAFLARA"

"Evde bizi böyle karşıladı. 'Hadi anne siz de giyinin' dedi. 'Hayır' denebilir mi? Koştuk, sığdığımız kadarıyla giyindik. Başladık fotoğraf çekmeye. İflah olmaz deliyiz, evet! Sonra da Duygulu Şef'in bize sürpriz ta Florya'dan evimize kadar getirdiği pastamızın mumlarını üfledik. "Nice yıllar bize" dedi canımın bal köpüğü... Veee düğün fotoğraflarından farklı dördüncümüz de eklendi fotoğraflara! Sağlıkla yaşamayı nasip etsin Allah! Paylaşmak istedim... Herkese mutlu bir ömür dilerim..."

Ceyda Düvenci kızı için bir kez daha gelinlik giydi

Ceyda Düvenci kızı için bir kez daha gelinlik giydi

Ceyda Düvenci kızı için bir kez daha gelinlik giydi

Ceyda Düvenci kızı için bir kez daha gelinlik giydi

Ceyda Düvenci kızı için bir kez daha gelinlik giydi

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