Ceyda Düvenci'den duygusal mesaj

Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa 7 yaşına bastı. Oyuncu, kızının doğum günü için sosyal medya hesabından bir mesj yayınladı.

İşte Ceyda Düvenci'nin duygularını yazdığı satırları:

"Kahramanım... Kızım... Gücüne, kuvvetine, kudretine, gülüşüne, gözyaşına, kahkahana, şakalarına, huysuzluğuna, bağarışlarına, inadına, şarkına, türküne, sevgine, aşkına, adaletine, azmine hayran olduğum... Yolun yolumdur... İyi ki annen oldum. İyi ki doğurdum... Koynumun prensesi ne kadar çabuk geçti zaman... Her yeni yaşında daha çok adım at, dimdik dur, daha bağımsız ol, daha sağlıklı ol... Ve canım çocuğum her ne olursa olsun hep mutlu ol... İyi ki doğdun balköpüğüm... hayatın en sevdiğin melodilerin notalarıyla bezensin... "