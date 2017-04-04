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Ceyda Karan çocukların ölmesini espri malzemesi yaptı

Cumhuriyet yazarı Ceyda Karan, Esad'ın İdlib'teki kimyasal katliamıyla alay eden, yalan olduğunu iddia eden bir tweet attı.

04.04.2017 - 15:26
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Ceyda Karan çocukların ölmesini espri malzemesi yaptı

Suriye'de Esad rejimi, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ilinde zehirli gaz saldırısı sonucu 100 kişinin hayatını kaybettiği ve 400’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Esad'ın katliamına Türkiye'den tepkiler yağarken Cumhuriyet gazetesi yazarı Ceyda Karan gülümsüyordu..

Ceyda Karan çocukların ölmesini espri malzemesi yaptı

CEYDA KARAN ESAD'IN KATLİAMIYLA DALGA GEÇTİ

Ceyda Karan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda; "Bari gaz maskesi takıp çıplak ellerle müdahale etmeselerdi." notunu ekledi.

Karan, kimyasal silahlarla katledilen insanların, bir tiyatrodan, bir mizansenden ibaret olduğunu ima etti. 

Ceyda Karan çocukların ölmesini espri malzemesi yaptı

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