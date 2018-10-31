Ceyda Okay: Coşkun Sabah bana baba oldu

Coşkun Sabah ile 19 yıllık evliliğini Mart 2017'de bitiren Ceyda Okay, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Ceyda Okay, merak edilenleri canlı yayında anlattı.

İşte Okay'ın açıklamalarından ara başlıklar...

''O dönemde dizi falan yoktu. Bu işleri çok da yapma taraftarı değildim. İşim hazırdı. Turizm okudum. Şirkete girecektim. Coşkun Bey ile 1994 yılında havalimanında tanıştık.

Ceyda Okay ve Coşkun Sabah Çifti



"SENİNLE KLİP ÇEKELİM DEDİ"

O zamanlar bir ürünün tanıtımını yapıyorduk. O ürünle ilgilendi. Satın aldı. Aklına yazmış herhalde beni. Numara istedi, ben vermedim. Arkadaşım verdi. Sonra klip çekeceğini söyledi.

"İYİ Kİ EVLENDİK"

Tanıştık, sonra klip çektik. Arada telefonlaşıyorduk. Ben paramı almak için ofise gittiğimde bana 'rüyamda evlendiğimizi gördüm' demişti. İnanmamıştım. Demek ki gerçekten görmüş. İyi ki evlenmişiz. Çok güzel iki kızımız oldu.

"HEM BABA HEM EŞ OLDU"

Zaten 6 ay içerisinde evlendik. Çok fazla bir flört dönemimiz olmadı. Ben 21 yaşındaydım. Coşkun Bey 45 yaşındaydı. Benim babam ben 2 yaşındayken vefat etti. Hem eş, hem baba, hem sevgili dedim. Evlendik. 19 yıl iyisiyle kötüsüyle evliliğimiz devam etti.

"19 YIL GÜLLÜK GÜLİSTANLIK DEĞİLDİ"

19 yıl her şey güllük gülistanlık değildi. Bizim de sıkıntılarımız oluyordu. Bazen çıkmaza giriyorsunuz, orta yol bulamıyorsunuz. Devam ederse iki çocuğa zarar verecek. 'Bitmeli' diyorsunuz ve noktayı koyuyorsunuz.





"EVİ OTEL GİBİ KULLANDI"

Boşanma sürecinde aynı evde kaldık. Coşkun Bey yoğun çalışıyordu, evi otel gibi kullanıyordu. Çocuklarımın babalarından ayrı kalmalarını istemedim. Evimizde sessizlik hakimdi.

"AFFETTİM"

Coşkun Bey'i affettim. Çünkü affetmemek benim üzerimde büyük bir yük olacaktı. Şimdi sevgimiz başka bir boyuta geçti. Ayrı evlerdeyiz. Arada canı yaprak sarma istiyor. Gelip, yiyip gidiyor. Arada kendi evinde bir eksiği oluyor. Gidip yapıyorum. 19 yıl aynı yastığa baş koyduk. Onu ortalarda bırakmayız.

Benim yarı ömrüm Coşkun Bey ile geçti. O güzellikler aklıma gelince gözüm doluyor. Belki de bu durum babasız büyümemden kaynaklıdır.

Coşkun Bey bir kez daha gelip 'Benimle evlenir misin?' dese olmaz herhalde… 'Asla olmaz, kesinlikle' demek istemiyorum. Ne olur, ne biter bilemem.

"ŞU AN ARAMIZ İYİ"

Şu an daha iyiyiz. Arkadaşız, konuşabiliyoruz en azından. Büyük kızımız Londra'ya gitti. Beraber götürdük. 5 gün orada kaldık.

'Artık bekar bir insan. Evlenebilir de… Büyük kızıma da söylüyorum 'Baban evlenebilir' diye… Aynı şey benim için de geçerli.'' Gerçekten niyeti buysa, evlenmekse 'başımızın üstünde yeri var o insanın' deriz. Kızlarıma da 'kabullenin' derim.''