Ceyda Sabah Coşkun Sabah'tan şüphelenince evi bastı

Ceyda Sabah önceki yıl eşi Coşkun Sabah'ın evde unuttuğu cep telefonuna gelen aşk mesajlarını görünce çılgına dönüp boşanma davası açmıştı.

BASKINI YANLIŞ EVE YAPTI

Yine bir sabah eşinin cep telefonunu karıştırırken Etiler'deki dairesinde bir kadınla buluştuğunu öğrendi ve harekete geçti. Yanına çilingir de alan Ceyda Sabah, adrese baskın yaptı.

EVDE KİRACI VARDI

Ceyda Sabah, Coşkun Sabah'ın kiraya verdiğinden haberdar olmadığını iddia ettiği dairesinin kapısını çilingirciye açtırdı. Ancak içerde eşini bulamadı. Üstüne üstelik Ceyda Sabah baskın yaptığı dairenin kiracısının açtığı davayla karşı karşıya kaldı.

KADIN ÇAMAŞIRLARI VARDI

Daireye girdiği çilingirci ile beraber hakkında dava açılan Ceyda Sabah'ın geçen hafta görülen duruşmada kendini savundu ve ''Yönetici evde kiracı olduğunu söylemedi. Ben de çilingirle içeri girdim. Dairede kadınlara ait çamaşırlar gördüm.'' dedi.

YENİDEN YARGILANACAK

Mahkeme Ceyda Sabah ve çilingir Süleyman Akkaya hakkında beraat kararı verdi. Ancak Coşkun Sabah'ın yakın dostu olan eski kiracısı Mustafa Kayışoğlu karara itiraz etti ve beraat bozuldu. Şimdi Ceyda Sabah aynı davayla ilgili yeniden yargılanacak.