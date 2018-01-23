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Ceyhun Bozkurt'un 'Vizesiz Müttefik' kitabı yayımlandı

Gazeteci, yazar Bozkurt'un yeni kitabı Destek Yayınları tarafından raflarda yerini aldı.

Haber Merkezi | 23.01.2018 - 13:56..
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Son dönemde vize kriziyle yeniden gündeme gelen Türkiye – ABD ilişkilerinin temellerini anlamak ve günümüzde yaşanan krizlerin nedenlerini doğru okumak için kılavuz niteliği taşıyan bir kitap…

Gazeteci-yazar Ceyhun Bozkurt’un yeni kitabı Vizesiz Müttefik, Destek Yayınları’ndan çıktı. Türk-Amerikan ilişkilerinin Osmanlı’dan günümüze uzanan tarihi ile ilgili aklınıza takılan her sorunun yanıtını bulabileceğiniz bu kitabı okuduktan sonra güncel gelişmeleri çok daha net bir bakış açısıyla değerlendireceksiniz.

Türkiye’nin Çelik Harekâtı sonrasında ABD yönetimine yansıyan raporlarda “Türkiye/Türk Ordusu hizadan çıktı” diye değerlendirmeler yer almıştı. Bu ifade, 65 yıllık Türkiye-ABD ilişkisinde adeta bize verilen görevi tanımlıyordu: Hizada durmak.

TÜRKİYE'NİN SABRINI ZORLAYAN HAMLELER

Türkiye, her hizadan çıkma eğilimi sonrası bir müdahaleyle yeniden hizaya sokuldu. Ancak artık mızrak çuvala sığmadı. PKK/PYD ile FETÖ terör örgütlerine verilen açık destek, DEAŞ üzerinden bölgeyi dizayn operasyonları Türkiye’nin sabrını taşırdı ve karşı hamleler yapıldı.

Ceyhun Bozkurt'un 'Vizesiz Müttefik' kitabı yayımlandı

15 Temmuz 2016 tarihindeki işgal girişimini de püskürten Türkiye karşı atağa geçti. ABD’li yetkililerin “kara gücümüz” dediği PKK/PYD terör örgütü kıskaca alındı, “müttefikimiz” dediği FETÖ ve diğer yıkıcı yapıların militanları cezaevlerine atıldı. Artık Türkiye ile ABD, iki müttefikten çok giderek sertleşen bir bilek güreşinin iki tarafı gibiydi.

Ceyhun Bozkurt'un 'Vizesiz Müttefik' kitabı yayımlandı

Ceyhun Bozkurt

VİZESİZ MÜTTEFİK

Bu kitap, bu bilek güreşine bir günde gelinmediğini anlatıyor. Kitapta, 200 yıllık mazisi olan ve özellikle 1990’lardan sonra sertleşen mücadelede ABD’nin PKK terör örgütüne verdiği destek ekseninde gelişmeler en ayrıntılı bir şekilde inceleniyor. Vizesiz Müttekik’te birçok ayrıntıyı görecek, öğrenecek ve değerlendirebileceksiniz.

Yazar: Ceyhun Bozkurt

Yayınevi: Destek Yayınları

Türü: İnceleme - araştırma

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 416

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