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Çeyiz hesaplarında 32 milyon lira birikti

Çeyiz hesabı uygulamasından yaralananların sayısı 29 bine çıkarken, hesaplarda biriken paranın miktarı ise 32 milyon liraya çıktı.

31.05.2017 - 07:49
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çeyiz

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Türk aile yapısının güçlenmesi ve maddi imkansızlıklardan dolayı evlenemeyen gençlerin evlilik öncesinde desteklenmesi için başlattığı çeyiz hesabı uygulaması büyük ilgi gördü.

HESAPLARDA 32 MİLYON LİRA VAR

Geçen yılın nisan ayında hayata geçirilen çeyiz hesabı uygulamasından faydalananların sayısı, ocakta 23 bin iken, nisanda 29 bine çıktı. Hesapta biriken tutar ise, 16 milyon liradan 32 milyona yükseldi.

3 YIL DÜZENLİ ÖDEME

Çeyiz hesabından yararlanmak isteyen gençlerin 3 yıl düzenli ödeme yapmaları gerekiyor.

DEVLET KATKISI

Çeyiz hesabına aylık en az 100, en fazla ise bin lira yatırılabiliyor. Gençler ödemesini düzenli yaptıklarında 4 bin 500 lirayı aşmamak kaydıyla birikimlerinin yüzde 15'i, ödemesini 5 yıl ve üzeri sürelerde yapanlara da 5 bin lirayı aşmamak kaydıyla birikimlerinin yüzde 20'si kadar devlet katkısı alacak.

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