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Ceylan Çapa'dan Fahriye Evcen'e gönderme

Burak Özçivit'in eski sevgilisi Ceylan Çapa, Fahriye Evcen'in makyajsız fotoğrafını ti'ye aldı.

Haber Merkezi | 05.06.2018 - 13:41..
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Fahriye Evcen'in bir dizi estetik ameliyat geçirdiği iddia edildi. Fahriye Evcen, iddialara makyajsız fotoğrafını paylaşarak yanıt verdi. Burak Özçivit, fotoğrafın altına "İşte bu!" yazarak eşini destekledi.

"NO MAKE UP"

Ceylan Çapa'nın paylaşımına "no make up böyle olur" notunu düşmesi 'Fahriye'ye gönderme mi?' yorumlarına neden oldu.Ceylan Çapa'dan Fahriye Evcen'e gönderme

2 YIL BERABER OLDULAR

Burak Özçivit ile Ceylan Çapa 2 yıl aşk yaşamış, oyuncu ayrılıktan kısa bir süre rol arkadaşı Fahriye Evcen ile birlikte olduğunu duyurmuştu. İkili geçen yaz da nikah masasına oturdu.

Ceylan Çapa'dan Fahriye Evcen'e gönderme

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