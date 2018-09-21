Ceylan öğretmen zorluklara rağmen eğitim veriyor

İstanbullu sınıf öğretmeni Ceylan Gaygusuz, geçen yıl atandığı Şanlıurfa merkeze yaklaşık 80 kilometre mesafede bir dağ mahallesindeki okulda öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

GÖREVİNİ LAYIKIYLA YAPIYOR

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde sınıf öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra hayallerinin mesleğine 2017-2018 Eğitim Öğretim döneminde atandığı Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Akçiçek Mahallesinde başlayan 25 yaşındaki Ceylan öğretmen, tüm olumsuzluklara rağmen görevini en güzel şekilde yerine getirmek için çalışıyor.

ZORLUKLARA RAĞMEN DİNMEDİ

Ceylan Gaygusuz, Tek Tek Dağları Bölgesinde yer alan 60 haneli ve taşımalı sistemle yaklaşık 400 öğrencinin eğitim gördüğü mahallede cep telefonu çekmediği için, diğer öğretmenler gibi büyük sıkıntılar yaşadı.

Kent merkezindeki evinden okula gidip gelmek için her gün yaklaşık 160 kilometre kateden Ceylan Gaygusuz, iş adamı babası Hüseyin Gaygusuz'un da desteğiyle GSM Operatörü yetkilileriyle görüşerek sorunun çözümü için uğraştı.

Ceylan Gaygusuz, uzun çabalar sonucunda bölgeye verici yerleştirilmesini sağladı. Böylece hem okulun bulunduğu yerleşim yerinin hem de bazı çevre köylerin iletişim sorunu çözüme kavuştu.

"ÖĞRENCİ VELİLERİNE ULAŞAMIYORDUK"

Ceylan Gaygusuz, "Okulumuza farklı köylerden yaklaşık 400 öğrenci geliyor. Okulda 15 öğretmeniz. Her gün 80 kilometrelik yolu gidip geliyoruz. Cep telefonu şebekelerinin çekmemesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşadık, ailelerimizle görüşemiyorduk, iletişim kuramıyorduk. Öğrenci velilerine de ulaşamıyorduk. Telefonla görüşmek için yüksek tepelere çıkmak durumunda kalıyorduk. Böyle olunca ailem de rahatsız oldu. Bana ulaşamadıklarında endişeleniyorlardı. Bunun üzerine babam tanıdığı operatör şirketi yetkilileriyle görüşüp durumun çözülmesi için çalışma başlattı. Uzun süren çabanın sonunda köye verici yerleştirildi ve artık oturduğumuz yerden telefonla görüşüp internete girebiliyoruz." dedi.

MAHALLELİLER MUTLU

Mahalle muhtarı Hasan Kaynak da defalarca talepte bulunmalarına rağmen bölgeye verici yerleştirilmediğini, bu nedenle büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi.

Hasan Kaynak, "Ceylan hocanın babası sayesinde köyümüzün şebeke sorunu çözülmüş oldu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Komşu köylerimiz de bundan yararlanıyor." dedi.