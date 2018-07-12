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Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ı anlattı

2017 yılında Adnan Oktar grubundan ayrıldığını ifade eden Ceylan Özgül, operasyondan memnun olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 12.07.2018 - 09:44..
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Adnan Oktar ve kediciklerine yönelik düzenlenen operasyonlar bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.

Kamuoyunda Adnan Hoca bilinen Adnan Oktar, İstanbul Emniyeti tarafından "suç örgütü" olarak nitelendirildi.

Hakkında 31 farklı suçlama bulunan Adnan Oktar ve kedicikleri gözaltında.

İfade alma işlemleri devam ederken, Adnan Oktar'ın yanından 2017 yılında ayrılan Ceylan Özgül, yaşananların perde arkasını anlattı.

Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ı anlattı

HAREMLİK SELAMLIK EVLER

Posta Gazetesi'nden Alev Cicim Gürsoy'a konuşan Ceylan Özgül'ün röportajından bir kısım:

"Kaç kadın oluyordu o evlerde?

Değişiyordu. 20 de oluyordu, 12 de. Toplam 35-40 kişilik küçük bir köy gibi düşünün. Haremlik selamlıktı.

Nasıl bir yaşantıydı?

Örgütte bir hücre sistemi vardır, herkesin görevi farklıdır. Mesela ben uzun yıllar araştırma yaptım. Kitaplara, ilmi faaliyetlere, konferanslara içerik hazırlıyordum. İç yüzlerini yıllar içinde yavaş yavaş öğrendim. 2011’in sonunda gerçeği tamamen anlamıştım.

Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ı anlattı

Kadınlar neden hep birbirine benziyor?

Kadınlar aslında birbirine benzemiyor. 80 kadın arasından seçilmiş 6-7 kişiyi görüyorsunuz siz. Onlar birbirine benziyor. Botokslu, full makyajlı olmaları tamamen Adnan Oktar’ın zevki için. O görüntüyü fotoşopla, filtrelerle yapıyorlardı.

PARANIN KAYNAĞI

Bu lüks hayatın kaynağı neydi?

Kara para aklama, dolandırıcılık... Bağış adı altında milyonlar toplanıyordu. Müritlerin de parasını elinden alıyordu.

Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ı anlattı

"TACİZ, TECAVÜZ VAR"

Örgüt içinde fuhuş var mıydı?

Bilmiyorum. Çeşitli hücreler var. O bölümlerde olanlar bunu daha iyi bilirler. Görmemiş olmam olmadığı anlamına gelmiyor. Taciz var, tecavüz var. Küçücük kızlar taciz ediliyor. Her türlü pisliği yapıyorlar. Vergide de, askerlik konusunda da yolsuzluk yapılıyor. Silah alımı konusunda da. Kızları okula göndermiyor, okuldan zorla çıkartıyorlar. Kendi hayatları olmasına izin verilmiyor. Oradan ayrılanlara iftiralar atılıyor.

ADNAN OKTAR İLE BİRLİKTE OLDU MU

Adnan Oktar ile cinsel birlikteliğiniz oldu mu?

Hayır, zaten Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyor. Kasık fıtığı var.

Ceylan Özgül, Adnan Oktar grubunun iç yüzünü anlattı

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