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Ceylan Özgül: Kedicik değil kaplanlar

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül, kamuoyunun 'kedicik' dediği kadınların 2 silahla gezdiklerini ve 'kaplan' olduklarını söyledi.

Haber Merkezi | 16.07.2018 - 21:42..
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Ceylan Özgül: Kedicik değil kaplanlar

Geçtiğimiz haftadan itibaren gündeme oturan Adnan Oktar ve yanındakilerle ilgili çarpıcı açıklamalar gelemeye devam ediyor.

"2 SİLAHLA GEZEN ÇOK KİŞİ VAR"

Habertürk TV'de yayınlanan Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katılan Ceylan Özgül, kediciklerle ilgili göründükleri gibi sempatik olmadıklarını anlatan sözler söyledi.

Adnan Oktar'ın yanından yakın zamanda kaçan Özgül; "Onların arasında 'kedicik' denildiği kadar masum bir dünya yok. Aralarında 2 silahla gezen çok kişi var. Pek de kedicik değiller, kaplanlar." diye konuştu.

Ceylan Özgül: Kedicik değil kaplanlar VİDEO

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