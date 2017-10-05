Ceylana suni teneffüs yaptı

Meksika'nın başkenti Meksiko'da bir ceylanın kalbi durdu, yerde hareketsiz bir şekilde yığıldı kaldı. o sırada bölgede olan bir adam hayvanın o halini gördü, yardım etmek için yanına koştu.

Adam kalbi duran Ceylan'a suni teneffüs yapıyor - VİDEO

SUNİ TENEFFÜS UYGULADI

Adam hayvanın yanına giderek onu ayağa kaldırmaya çalıştı, ancak hareketsiz bedeni kaskatı kesilen hayvan gözünü dahi kırpamadı. Bunun üzerine hayvansever, ceylana suni teneffüs uyguladı, ağızının içine üfleyerek nefes vermeye, kalbini çalıştırmaya uğraştı.

CEYLAN HAYATA DÖNDÜ

Uzun süre aynı uygulamayı sürdüren adamın çabalarıyla hayvan hareketlenmeye başladı. Adam ceylanı ayağa kaldırmaya çalışırken o anda hayvan ghareketlendi, ve bir anda elinden kaçarak koşmaya başladı. Suni teneffüs ile hayvanı hayata döndüren adamın görüntüleri sosyal medyada günün en çok paylaşılan videolarından oldu. Ayrıca hayvanseverler adamı takdir etti.