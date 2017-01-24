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Ceylanpınar’da eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

Türkiye'de canlı bomba eylemi yapmayı planladığı öne sürülen 3 terörist ile bunlara yardım eden 2 kişi yakalandı.

24.01.2017 - 10:43
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Terör örgütü PKK’nın Suriye’de uzantısı PYD denetimindeki Resulyan kentinden yasa dışı yollarla Ceylanpınar'a teröristlerin geçeceği bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Jandarmanın sınır hattında düzenlediği operasyonda PKK/PYD terör örgütü üyesi A.A., A.H. ve M.F.A. gözaltına alındı.

EYLEM İÇİN SINIRI GEÇTİLER

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan teröristlerin Şanlıurfa'daki kamu kurum ve kuruluşları ile askeri birlik ve emniyet birimleri hakkında eyleme yönelik bilgi toplama için sınırı geçtikleri belirlendi.

Teröristler sorgulamalarında ise Suriye’deki PKK kamplarında canlı bomba eğitimi alan örgüt mensuplarının başta metropol kentler olmak üzere Türkiye’de eylemi yapacaklarını kaydetti.

Soruşturmayı yürüten jandarma, sınırda yakalanan teröristlere yardım ve yataklık ettiğini belirlediği 1'i kadın 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.
Ceylanpınar’da eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı


Ceylanpınar’da eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

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