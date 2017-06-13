Ceylin hakkında kan donduran bir detay daha ortaya çıktı

İzmir'de evlerinin önündeki parkta kaybolan ve dedesinin telefonuna gelen ’Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz’ yazılı mesajdan kaçırıldığı belirlenen 10 yaşındaki Ceylin Atik, karşı apartmandaki komşusunun bodrumundaki sandıkta ölü olarak bulunmuştu.

ADLİ TIP KURUMU İNCELEDİ

Ceylin Atik’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda incelendi. İlk belirlemelere göre Ceylin’in başının arka bölümünde travmatik bir bulgu sonrasında ekimoz ayrıca sütür (kafadaki kemiklerin birleşme yerinden ayrılması) tespit edildi.

"EVİ SATIP MAHALLEDEN AYRILDILAR"

Bu arada bir televizyon programına canlı olarak bağlanan Ş.T.'nin eski komşusu, Ş.T.'nun çocuk sesine tahammül edemediğini, garip davranışları nedeniyle onu polise şikayet ettiğini anlattı. Eski komşusu, "Bu şikayetten sonra evi de satıp mahalleden ayrıldılar." dedi.

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MÜGE ANLI'DA BAŞKA BİR DETAY DAHA ORTAYA ÇIKTI

Müge Anlı'nın programına telefonla katılan başka ailenin komşusu Abdil Çavdar ise "Zanlı benim eşime Ceylin kaçırılmadan bir gün önce 'Sizin kameralar bizim evi görüyor mu?' diye sormuştu." dedi.

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Gözyaşları içerisinde feryat eden dede Mustafa Atik, katil zanlısı komşuları Ş.T.’nin, Ceylin’in kaybolduğu sıralarda sık sık yanına geldiğini belirterek, “Kadın geliyor yanıma, elleri ayakları titriyor, ‘Mustafa Amca, Mustafa Amca’ diyor. ‘Bir ipucu bulursan bana haber et’ diyor. 15 sefer çöp atmaya gidiyor. İpucu olup olmadığını soruyor. ‘O kişiyi bulursan bana ver, lime lime doğrayacağım. Bunu yapan insan olamaz’ dedi. ‘Bu kadın olabilir’ dediler ama ihtimal vermedik” dedi.

“MESAJ GELDİ”

Ceylin’in, Ş.T.’nin çocuğuyla oyun oynadığını ancak bugüne kadar hiç evlerine gitmediğini söyleyen Mustafa Atik, “Bana o kadının yakınından mesaj geldi. ‘Kızınız elimizde. Polise gitmeyin, yoksa öldürürüz. Takiptesiniz’ yazmış. Ben mesajı emniyetle paylaştım ama paylaştığım iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum. Belki ihmalkarlık var. Çocuğumun cenazesi üç gün sonra çıkarıldı. Bunlar organize çalışmışlar. Bir iki kişinin yapacağı iş değil. Çocuğumun düşüp ölmesi mümkün değil. Ben olsam ambulans çağırırım, yardım isterdim. Mesajda fidye istedikleri yazmıyordu. Ufak bir mesaj geldi. Belki panikleyip attılar. Bilemiyorum. Keşke ‘şu kadar para istiyorum’ deseydi” diye konuştu.

“BU ACI TARİF EDİLEMEZ”

Kendi çocuklarına göstermediği özeni torununa gösterdiğini belirten dede, “Torun sevgisi başkadır. O benim her şeyimdi, canımdı. Çok akıllı, zekiydi. Ona özel öğretmenler tuttum. Sevilen, atak bir çocuktu. Hep bir adım önde olmak istiyordu. Yine bir adım önde oldu, Türkiye duydu ama böyle olmayacaktı. Burada dün kıyamet koptu herkes geldi, Allah razı olsun acımızı paylaştılar. Bu acı tarif edilmez. Allah kimseye böyle dert vermesin.”