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Ceylin'i kaçıranların ilk savunması

Geçtiğimiz günlerde kaybolan ve komşularının evinde ölü bulunan Ceylin'i kaçıranlar; "Başını yere çarptı, öldü" dedi.

13.06.2017 - 07:38
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, iki gün önce ortadan kaybolan ve dedesinin cep telefonuna gelen mesajdan kaçırıldığı anlaşılan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in cesedinin bulunduğu evde yaşayan ev kadını Ş.T. ile oto tamircisi olan kocası 37 yaşındaki S.T. gözaltına alındı.

ÇOCUKLARI YAKINLARINA BIRAKILDI

Linç girişimine karşı gizlice polis ve jandarma tarafından yarım saat sonra evden çıkarılan çift, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, 3 yaşındaki çocukları M.Y.T. ise bir yakınlarına teslim edildi. S.T.'nin olay sırasında evde olmadığı öğrenildi.

Ceylin'i kaçıranların ilk savunması

"CESEDİNİ SANDIĞA KİLİTLEDİM"

Ş.T.'nin polise verdiği ilk ifadesinde olay günü oğlu ile parkta oynadıklarını belirtip, "Ceylin, oğlumu çok severdi. O da bize katıldı. Bir süre birlikte oynadıktan sonra su içmek ve dinlenmek için eve çıktık. Ceylin, evin içinde koştururken, ayağı kayıp düştü. Başını yere çarptı. Öldüğünü anlayınca, korkup, cesedini odaki sandığa kilitledim" dediği öğrenildi.

Ceylin'i kaçıranların ilk savunması

Ceylin Atik'in dedesine gelen 'Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz' yazılı SMS'in de Ş.T. tarafından bir yakınının cep telefonundan gönderildiği belirlendi.

Öte yanda vücudunda herhangi bir kesici alet ve kurşun yarası bulunmayan Ceylin Atik'in cesedi, savcı ve polisin evdeki gerekli incelemelerinin ardınan otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

PROTESTOCULAR DAĞITILDI

Ceylin'in cenazesi ceset torbası içerisinde hemen evin önünde bulunan ambulansa götürülürken, aracın çevresine saran yüzlerce kişi, 'lanet olsun', 'yazıklar olsun' diye bağırarak eve doğru hücum etti. Bu girişim polisin ve soğukkanlı vatandaşların çabalarıyla önlendi.Polis bazı noktalarda biber gazı kullanarak kalabalığı dağıttı.

Ceylin'i kaçıranların ilk savunması












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