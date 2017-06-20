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Ceylin'in katili kendisini öldürmek istedi

10 yaşındaki Ceylin Atik'i öldürmekle suçlanan zanlının tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar teşebbüsünde bulunduğu ortaya çıktı.

20.06.2017 - 14:06
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KENDİNİ ASMAYA ÇALIŞTI

İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tek kişilik odada tutuklu bulunan Ş.T'nin yırttığı giysileriyle banyoda kendisini asmaya çalıştığı öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Oda ve zanlıyı sürekli gözlemleyen infaz koruma memurlarının müdahale ettiği ve ambulansla Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Devlet Hastanesine kaldırılan Ş.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Ceylin'in katili kendisini öldürmek istedi

NE OLMUŞTU

Ödemiş'te Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolmasının ardından ailesinin kayıp müracaatı yaptığı Ceylin Atik (10), 12 Haziran'da karşı komşularının evinde öldürülmüş bulunmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan evin sahibi S.T. ve ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği bildirilen karısı Ş.T. ile kadının üvey annesi R.Ö. tutuklanmıştı.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki Kadın Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ş.T. ve R.Ö. ile Menemen Ceza İnfaz Kurumu'ndaki S.T. tek kişilik odalara konulmuştu.

Ceylin'i öldürdüğünü itiraf eden Ş.T'nin cezaevinde psikolojik sorunlar yaşadığını ileri sürmesi nedeniyle kurumun Psiko Sosyal Destek Yardım Servisi ekiplerinin kontrolünde tutulduğu bildirilmişti.

Ceylin'in katili kendisini öldürmek istedi

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