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Ceylin'in ölüm nedeni tespit edilemedi

İzmir'de komşusunun evinde sandığın içinde ölü bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in cinayete kurban gidip gitmediği araştırılıyor.

13.06.2017 - 12:19
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ceylin

Ödemiş ilçesinde oturan, 4 gün önce evlerinin önünden kaybolan dün apatmanın bodrum katındaki bir dairede ölü olarak bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda incelendi.

BAŞININ ARKA BÖLÜMÜNDE TRAVMATİK BİR BULGU SONRASI EKİMOZ TESPİT EDİLDİ

İlk belirlemelere göre Ceylin'in başının arka bölümünde travmatik bir bulgu sonrasında ekimoz tespit edildi. Raporda ayrıca sütür (kafadaki kemiklerin birleşme yerinden ayrılması) tespit edildi.

TECAVÜZE DAİR BULGUYA RASTLANMADI

Cesedin üzerinde tecavüze dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Örnekler alındı. İki gün havasız ortamda kaldığı için cesette bozulmalar tespit edildi.

KAZA SONUCU MU CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Ceylin'in kaza sonucu mu öldüğü yoksa cinayete mi kurban gittiği gerekli testlerden sonra ortaya çıkacak.

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