taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.305
USD
3,7493
EURO
4,4927
ALTIN
158,94
PETR
67,5700

Ceza alan FETÖ'cü mahkemeyi tehdit etti

Kocaeli'de FETÖ'den tutuklu yargılanan sanık 6 yıl 10 ay hapis cezası aldıktan sonra mahkeme heyetini tehdit etti.

AA | 08.01.2018 - 19:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ceza alan FETÖ'cü mahkemeyi tehdit etti

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık mühendis Murat Koyun ve avukatı katıldı.

BYLOCK KULLANMADIĞINI SAVUNDU

Duruşmada söz verilen Koyun, üzerine atılı suçlamaları reddederek, ByLock kullanmadığını ve örgüt üyesi olmadığını savundu.

FETÖ'nün sohbet toplantılarına öğrenci olduğu dönemde gittiğini ifade eden Koyun, 2013 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra bir daha toplantılara gitmediğini iddia etti.

6 YIL 10 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Koyun, Bank Asya'daki hesabını öğrencilik döneminde açtığını dile getirerek, aktif olarak bu hesabı kullanmadığını ileri sürdü.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, isnat edilen eylemin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun unsurlarını oluşturması dolayısıyla sanığı 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

"SİZİN YÜZÜNÜZE TÜKÜRECEĞİM"

Hüküm zaptının kendisine verilmesinin ardından Mahkeme Başkanı Muhiddin Paça ve heyete dönen sanık, "Sayın başkan, bu cezayı ben almadım. Siz bu cezayı kendinize verdiniz. Bu ülkeye bir gün demokrasi ve hukuk geldiğinde bunun hesabını (sanık sandalyesini göstererek) burada vereceksiniz. Ben de o gün duruşma salonunda olacağım, sizin yüzünüze tüküreceğim." diye bağırdı.

Bunun üzerine sanık Koyun hakkında tutanak tutularak soruşturma açıldı.

İlginizi Çekebilir
FETÖ'nün okulunda gizli odalar bulundu
Antalya Kemer'de kapanan FETÖ okulunda 1'i gizli 3 oda ortaya çıktı. Odada çeşitli kitaplar ve kıyafetler de ele geçirildi.
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu
Sakarya'nın Karasu ilçesinde evine kurduğu özel düzenekler ile Hint keneviri yetiştiren şahıs yakalandı.
Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak etti
Küpeli Dağı'nda, PKK'lı teröristlerin daha önce araziye döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 uzman çavuş ağır yaralandı.
TRT baskınına iddianame
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında TRT'ye baskın düzenleyerek, sözde darbe bildirisinin okunmasına sağlayan 146 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
28 Şubat davası görülmeye başlandı

28 Şubat davası görülmeye başlandı

189
KKTC'deki seçimlerde sonuç belli oldu

KKTC'deki seçimlerde sonuç belli oldu

38
75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

113
Devlet Bahçeli medya buluşmasında

Devlet Bahçeli medya buluşmasında

511
ABD Suriye'de PKK'yı resmen tanımaya hazırlanıyor

ABD Suriye'de PKK'yı resmen tanımaya hazırlanıyor

194
Celal Şengör eleştirilere cevap verdi

Celal Şengör eleştirilere cevap verdi

303
Cem Özdemir Almanya'nın Türkiye'ye baskı yapmasını istedi

Cem Özdemir Almanya'nın Türkiye'ye baskı yapmasını istedi

98
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM