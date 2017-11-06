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Ceza aldıkları adliyenin bahçesini çiçekle donattılar

Kırşehir'de farklı suçlardan denetimli serbestlik uygulanan 5 hükümlü, ceza aldıkları adliyenin bahçesinde çevre düzenlemesi yaptı.

06.11.2017 - 14:09
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Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün programı çerçevesinde yaklaşık bir hafta çalışan hükümlüler, adliye bahçesine menekşe, kasımpatı ve yediveren çiçekleri ile Kırşehir gülü dikti.

Denetimli Serbestlik Müdürü Timuçin Göç, hükümlülerin yeniden suç işlemelerinin önlenmesi, topluma uyumu ve toplumsal yararı kapsamında çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ceza aldıkları adliyenin bahçesini çiçekle donattılar

Bu çalışmalar için Başsavcılığın Kırşehir Belediyesi başta olmak üzere farklı kurumlarla iş birliği yaptığını ifade eden Göç, adliye bahçesinin çevre düzenlemesi ve peyzaj faaliyetlerinin de bunlardan olduğunu vurguladı.

"ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLANDI"

Hükümlülerin yaklaşık bir hafta çalışarak adliye bahçesine gül ve çiçek diktiğini aktaran Göç, şunları kaydetti: "Daha önce 37 hükümlü ile yaklaşık 700 saatlik bir çalışma yapıldı. Çalışma sayesinde ülke ekonomisine önemli katkı sağlandı. Kırşehir Belediyesi ile varılan iş birliği çerçevesinde daha önce cadde ve sokaklardan sökülen bordür taşlarının ayıklanarak yeniden üretime katılması çalışması yaptık. Okullar ve mezarlıkların çevre düzenlemelerine katılıyoruz. Şimdi de adliyemizin bahçesinin düzenlenmesi ve peyzaj çalışmalarını yaptık. Yaklaşık 5 hafta çalışan 5 hükümlümüz, bahçeye Kırşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden temin edilen menekşe, kasımpatı, yediveren çiçekleriyle Kırşehir gülü dikti."

Ceza aldıkları adliyenin bahçesini çiçekle donattılar

Ceza aldıkları adliyenin bahçesini çiçekle donattılar

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