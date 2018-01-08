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Ceza almamak için kendisini domuz bağıyla bağlattı

Konya'da domuz bağıyla bağlanmış halde bulunan kişinin, karakola imza vermesi gerektiği halde adli kontrol tedbirine uymaması nedeniyle ceza almamak için kendisini kardeşine iple bağlattığı belirlendi

AA | 08.01.2018 - 11:12..
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Konya'da, dün, Konya-Beyşehir karayolunun 10'uncu kilometresindeki atıl binada domuz bağıyla bağlanmış halde bulunan Muhammet Coşkun'un (31), ilk ifadesinde tuvalet ihtiyacını gidermek için binaya girdiğini, bu sırada tanımadığı kişilerin saldırısına uğradığını ve iple bağlandığını söylemişti.

Ceza almamak için kendisini domuz bağıyla bağlattı


İHBARCILAR İTİRAF ETTİ

Polisin ifadelerine başvurduğu ihbarcılar Y.B. (16) ve K.S.'nin (16), ilk başta Muhammet Coşkun'u tanımadıklarını söyledikleri, daha sonra hakkında adli kontrol kararı bulunmasına rağmen imza için polis merkezine gitmeyen Coşkun'un, ceza almamak amacıyla kendisini kardeşi Asım Coşkun'a domuz bağıyla bağlattığını, kendilerini de polisi arayıp ihbarda bulunmakla görevlendirdiğini itiraf ettikleri belirtildi.

Coşkun'un, adli kontrol kararına uymamasına, domuz bağıyla bağlanmasını gerekçe göstermeyi planladığı öğrenildi.

Ceza almamak için kendisini domuz bağıyla bağlattı

'SUÇ UYDURMAKTAN' İŞLEM YAPILDI

Hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınan ve anlatılanları doğrulayan Muhammet ile kardeşi Asım Coşkun, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Muhammet Coşkun hakkında "suç uydurmaktan" işlem yapıldı.

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