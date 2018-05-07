Cezaevleri hırsızlarla dolu

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, Türkiye gazetesindeki bugünkü köşesinde Ceza İnfaz Kurumlarının dolduran hükümlülerle ilgili istastikleri değerlendirdi.

3 BİNE YAKIN ÇOCUK CEZAEVİNDE

İhlas Haber Ajansı'nın 6 Aralık 2017'deki bir haberi ve Adâlet Bakanlığı Cezâ ve Tevkîf Evleri Genel Müdürlüğünün, 2 Ekim 2017 verileri ışığında; cezâevlerinde bulunanların 216 bin 180’ini erkekler, 9 bin 985’ini kadınlar, 2 bin 828’ini ise 18 yaş altındaki çocuklar oluşturuyor.

10 YILDA YÜZDE 122 ARTIŞ

Son 10 yılda yüzde 121.8 oranında artan tutuklu ve hükümlü sayısı 228 bin 983. Hâl böyle olunca Cezâ İnfâz Kurumu sayısı da, yüzde 52 oranında artarak 384’e çıkarılmış durumda.

Son 10 yıldaki artış şöyle:

2008’de 103 bin 235,

2009’da 116 bin 340,

2010’da 120 bin 814,

2011’de 128 bin 604,

2012’de 136 bin 20,

2013’te 145 bin 478,

2014’te 158 bin 837,

2015’te 178 bin 89,

2016’da 197 bin 297

2017'de 228 bin 993

Yeni açılan 133 Ceza İnfâ Kurumu ile birlikte cezâevlerinin kapasiteleri 207 bin 279’a yükseldi.

BÖLGELERE GÖRE SUÇ ORANI

Tutuklu ve hükümlülerin bölgelere göre dağılımındaki durum:

Marmara Bölgesi 27.4

Ege Bölgesi 17,7

Akdeniz Bölgesi 14,3

İç Anadolu Bölgesi 13,5

Karadeniz Bölgesi 12,2,

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 8,2,

Doğu Anadolu Bölgesi 6,7

EN ÇOK İŞLENEN SUÇ HIRSIZLIK

Adli suç gruplarına göre dağılımda ise hırsızlıkla başlıyor:

Hırsızlık 22,8

Uyuşturucu 18,9,

Adam öldürme 15,5,

Yaralama 12,5,

Yağma veya gasp 12,2,

Cinsel suçlar 8,1,

Sahtecilik 4,8,

Dolandırıcılık 3,2,

Fuhuş 1,1,

Adam öldürmeye teşebbüs 0,9.