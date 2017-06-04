Cezaevi firarileri parmak izini silerken görüntülendi

Yalova Kirazlı Sanayi Sitesi’nde, park edilen 55 DJ 951 plakalı kapıları açık otomobili gören esnaf durumu polise bildirdi. Sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri otomobilin Gaziosmanpaşa Mahallesi’nden çalındığını belirledi.

CEZAEVİNDEN FİRAR EDEN HIRSIZLAR, 4 AYRI SUÇTAN ARANIYORLARDI

Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, otomobilin 27 yaşındaki Samet B. ve 22 yaşındaki Mazlum Y. tarafından çalındığını belirledi. Otomobili çalan kişilerin Bilecik Cezaevi’nden firar ettikleri ve 4 ayrı suçtan da daha aramalarının olduğu ifade edildi.

Fiziki takip başlatan ekipler, kısa süre içerisinde cezaevi firarisi olan hırsızları yakaladı. Yapılan çalışma ile firarilere hırsızlıkta yardım eden bir kişi daha gözaltına alındı.

PARMAK İZLERİNİ SİLERKEN YAKAYI ELE VERDİLER

Cezaevi firarilerinin çaldıkları otomobili sanayi sitesinde bir işyerinin önüne park ettikleri ve ardından eldiven takarak parmak izlerini yok etmek için araç içerisinde temas ettikleri yerleri ve aracın kapısını bezle temizledikleri bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Tüm ayrıntıları düşünen ve delilleri yok etmek isteyen hırsızlar, işyerinin güvenlik kamerasını hesaba katmayınca yakayı ele verdi.

TEKRAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yalova Adliyesi’nde mahkemeye çıkartılan firariler, polis aracına bindirilirken kendilerini görüntüleyen gazetecilere küfür anlamına gelen el hareketi yaptı. Tutuklanan iki şüpheli cezaevine gönderildi.

















