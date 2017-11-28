Cezaevi firarisi evine girerken yakalandı

Hırsızlık suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.P., Nazilli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan geçen 20 Kasım günü firar etti.
POLİS TEYAKKUZDAYDI
Polis, S.P.'nin yakalanması için çalışma başlattı. S.P.'nin Efeler ilçesinde oturan ailesinin yanına gidebileceğini düşünen polis ekibi, önlem aldı. S.P., evine girerken, polis tarafından yakalandı.
TUTUKLANDI
Hırsızlık suçundan 4 dosyası bulunan ayrıca kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası olduğu belirtilen S.P., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.